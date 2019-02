Teamfoto (HC Horn, frei)

Nach einer souveränen Serie hat die Mannschaft von Trainer Andreas Busch das Aufstiegsspiel zur Oberliga Bremen/Niedersachsen am kommenden Sonntag beim MTV Braunschweig (14 Uhr) erreicht. Mit acht Siegen aus acht Spielen und 65:8 Toren wurde die Konkurrenz vom Bremer HC III, Club zur Vahr III, HC Delmenhorst und GVO Oldenburg klar auf Distanz gehalten.

Jetzt müssen sich die Spielerinnen in den letzten beiden Trainingseinheiten noch einmal voll auf diese Aufstiegspartie konzentrieren und taktisch wie technisch den letzten Feinschliff ansetzen, um zwei Jahre nach einem unglücklichen Zwangsabstieg wieder in der Oberliga zurückzukehren. Möglich war dieser Erfolg nur mit einem großen und starken Trainingskader, aus dem immer mal wieder die eine oder andere Spielerin aus der zweiten Mannschaft in der Erstvertretung zum Einsatz kam. Das Aufstiegsspiel könnte auch entfallen, wenn dem HC Göttingen am Sonnabend der Aufstieg in die Regionalliga gelingen sollte. Dann würden beide Teilnehmer am Aufstiegsspiel kampflos in die Oberliga aufsteigen.

Der Kader: Naima Abou-Sadick, Annika Alm, Ricarda Brinke, Paula Burggraf, Weibeke Ellerbrock, Svea Finke, Julca Hastedt, Hannah Lübke, Merle Maaß, Lilith Mardeck, Corinne Pantke, Eva Reynolds, Zoe Richter, Franziska Rosenboom, Leonie Sander, Juliane Schoppe, Sina von Salzen, Kimberly Shaw, Friederike Woltmann, Inga Wrede, Antonia Zupanc.