Für die nächste Saison im Hallenhockey sind dort zwei Plätze frei geworden. Grund dafür ist zum einen, dass Oberligameister HC Göttingen in der Relegation gewonnen hat und in die Regionalliga Nord aufsteigt. Zudem steigt der Club zur Vahr II in die Bremer Verbandsliga ab. Mit dem TTK Sachsenwald gibt es zwar einen Regionalligisten, der in die Oberliga absteigt, dann jedoch in der Hamburger Version der Liga spielen wird. Noch vor zwei Jahren war die Situation genau umgekehrt. Damals unterlag Göttingen in der Relegation dem 1. Kieler HTC und blieb drittklassig. Mit dem DTV Hannover stieg eine niedersächsische Mannschaft aus der Regional- in die Oberliga ab. Deshalb mussten gleich zwei Teams, darunter der HCH als Vorletzter, in die nächst tiefere Verbandsliga wechseln.