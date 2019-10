Houston folgt Washington ins Baseball-Finale um World Series

Jose Altuve (r) erreichte mit den Houston Astros die World Series. Foto: Sue Ogrocki/AP/dpa (Sue Ogrocki / dpa)

Houston setzte sich im sechsten Spiel der American League Championship Series daheim gegen die New York Yankees durch und behielt mit 6:4 die Oberhand. Die Best-of-Seven-Serie ging mit 4:2-Siegen an die Astros. Gegner in der World Series sind die Washington Nationals, die erstmals im Finale stehen.

Den entscheidenden Walk-Off-Homerun schlug José Altuve im neunten Inning, nachdem den Yankees kurz der Homerun zum zwischenzeitlichen 4:4 gelungen war. New York scheiterte letztlich zum dritten Mal nach 2015 und 2017 in den Playoffs an den Astros. Die World Series beginnt in der Nacht zum Mittwoch in Houston. Die Texaner gelten dabei als Favoriten gegen Washington.