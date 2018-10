2. Liga Freitagsspiele

HSV feiert 1:0 in Magdeburg - Darmstadt besiegt Fürth 2:0

Der Hamburger SV hat am Freitagabend Neu-Coach Hannes Wolf in Magdeburg eine perfekte Premiere beschert und seine Ergebniskrise in der zweiten Liga gestoppt. Der SV Darmstadt 98 hat nach sechs Spielen ohne Sieg erstmals wieder gewonnen.