2. Liga 21. Spieltag

HSV nach 0:0 im Topspiel wieder Erster - Punkt für Fortuna

An der Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geht es weiter eng zu. Nach dem zweiten Unentschieden am Stück ist der HSV weiter Spitzenreiter, nun aber punktgleich mit Holstein Kiel. Am Sonntag könnte auch der VfL Bochum noch nachziehen.