Paulis Christopher Avevor (l) grätscht HSV-Profi Lewis Holtby den Ball ab. Foto: Axel Heimken (dpa)

Der Hamburger SV strauchelt und verliert den Kontakt zum 1. FC Köln. Bei der Zweitligapremiere des Stadt-Derbys gegen den FC St. Pauli kam der HSV nicht über ein 0:0 hinaus.

Nach dem torlosen Remis und dem dritten Spiel in Serie ohne Sieg und Treffer hat die Mannschaft von Trainer Christian Titz bereits fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer 1. FC Köln. Der HSV-Mitabsteiger hatte am Freitag bei Arminia Bielefeld mit 3:1 (1:0) gewonnen.

Dresden Aias Aosman (r) beim Kopfballduell mit dem Fürther Mario Maloca. Foto: Daniel Schäfer (dpa)

In den beiden anderen Begegnungen des Sonntags unterlag der zuhause weiter torlose SV Sandhausen Aufsteiger 1. FC Magdeburg 0:1 (0:0), Dynamo Dresden verlor gegen die SpVgg Greuther Fürth ebenfalls mit 0:1 (0:0). Fürth ist damit Zweiter. Für Neuling Magdeburg war es der erste Erfolg in der 2. Liga. Der 1. FC Union Berlin kann mit einem Sieg am Montag beim FC Ingolstadt Zweiter werden.

Tabellenführer mit 19 Zählern bleibt der 1. FC Köln. Im vierten Auswärtsspiel gelang der Mannschaft von Trainer Markus Anfang beim 3:1 in Bielefeld der vierte Sieg - vor allem dank Simon Terodde: Der 30-Jährige erzielte in Ostwestfalen seine Zweitligatreffer 100 und 101. „Das macht mich schon sehr stolz“, sagte Terodde bei Sky: „Die Hunderter-Marke hatte ich immer im Kopf. Die bleibt jetzt für immer stehen. Aber ich will die Marke natürlich noch ausbauen.“ Terodde hat bislang zwölf der 21 FC-Saisontreffer erzielt.

Der Magdeburger Christian Beck (2.v.l.) bejubelt sein Tor mit seinen Mannschaftskollegen. Foto: Michael Deines (dpa)

Der MSV Duisburg bleibt nach dem achten Spieltag siegloser und abgeschlagener Letzter. Mit der 1:3 (1:2)-Niederlage am Samstag gegen Jahn Regensburg wird die Situation für MSV-Chefcoach Ilja Gruew immer bedrohlicher. Der 48-Jährige, seit November 2015 im Amt, holte mit seinem Team in dieser Saison erst zwei Punkte.

Noch am Wochenende setzten sich die Vereinsgremien in der Trainerfrage zusammen. „Wir wollen nicht mit dem Bauch, sondern mit dem Kopf entscheiden. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass die Mannschaft gegen den Trainer spielt“, sagte MSV-Präsident Ingo Wald. Am neunten Spieltag müssen die Duisburger in Köln antreten.

Regensburg feierte mit dem dritten Erfolg in sieben Tagen eine perfekte Englische Woche und ist Fünfter. Der VfL Bochum dagegen fällt zurück. Bei Holstein Kiel (2:2), gegen Dynamo Dresden (0:1) und zuletzt beim 1. FC Heidenheim (2:3) holte die Elf von Chefcoach Robin Dutt in der Englischen Woche lediglich einen Zähler. Erzgebirge Aue kassierte mit dem 0:1 (0:1) bei Aufsteiger SC Paderborn die zweite Niederlage in Serie. Der SV Darmstadt 98 ist nach dem 2:4 (2:3) in Kiel schon seit vier Begegnungen sieglos. (dpa)