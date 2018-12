Im Anschluss traten sie beim deutschen Ranglistenturnier der Jugend A-Latein an, zeigten eine gute Leistung, verpassten mit Platz 20 knapp aber den Sprung in die Runde der letzten 18 Paare.

Am zweiten Tag bestätigten Wottschel/Merkel ihre aufsteigende Form und ertanzten sich im Turnier der Jugend A-Latein einen hervorragenden siebten Platz. Auch dort schrammten sie knapp am Finale vorbei. Zum Abschluss des Turniertages starteten das Duonoch beim DTV-Ranglistenturnier der Junioren II B-Latein. In einem starken Teilnehmerfeld erreichten die Beiden problemlos die Runde der letzten 18 Paare und verfehlten dann am Ende mit Platz 13 wiederum ganz knapp das Semifinale der letzten 12 Paare.

Ebenfalls sehr erfolgreich in Rendsburg dabei waren Maxim Melnik und Lia Samarin. Im Turnier der Junioren I C-Latein erreichte das Huchtinger Paar sicher das Finale und belegte am Ende den 4.Platz. Im anschließenden Turnier der Junioren II C-Latein erreichten Maxim und Lia wieder das Finale sich den 6. Platz ertanzen. Zwei Plätze weiter vorne lag das zweite in dieser Klasse startende Huchtinger Paar Daniel Pluynikov und Anna Grams. Sie wurden für ihre starke Leistung mit dem vierten Platz belohnt.