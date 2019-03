Maxim Melnik und Lia Samarin belegten den fünften Platz. (Melanie Bader, frei)

Das junge Paar startete erstmals nach dem Aufstieg in dieser höchsten deutschen Juniorenklasse. Nach einer guten Vorrunde konnten sich Maxim und Lia problemlos für das Finale qualifizieren. Am Ende ertanzten sich die Beiden einen tollen fünften Platz. Ebenfalls in Hannover starteten Dennis Wottschel und Karolina Merkel in der Jugend A-Latein und erreichten dort einen starken dritten Platz, wobei ihnen nur eine Platzziffer für den zweiten Rang gefehlt hatten. „Eine tolle Leistung beider Paare und ich bin mir sicher, dass wir von ihnen noch einiges mehr sehen werden“, sagte Trainerin Julia Schanz.