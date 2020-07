Könnte in Silverstone das Racing-Point-Cockpit von Sergio Perez übernehmen: Nico Hülkenberg. Foto: Sergei Grits/AP/dpa (Sergei Grits / dpa)

Wie das Team Racing Point am Freitag in Silverstone mitteilte, übernimmt der 32-Jährige aus Emmerich beim Großen Preis von Großbritannien am Wochenende das Auto des Mexikaners.

Wurde positiv auf Corona getestet: Sergio Perez. Foto: Uncredited/POOL FIA/AP/dpa (Uncredited / dpa)

