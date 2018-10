Das Ergebnis spricht eine deutliche Sprache. Tatsächlich hing der Halbfinaleinzug des FC Oberneuland beim 2:0 (1:0)-Heimerfolg über die SFL Bremerhaven aber am seidenen Faden. Nachdem Ebrima Jobe kurz vorm Wechsel zur Führung des Gastgebers getroffen hatte (39.), war Affemefuma Ifeadigo erst in der Schlussphase das zweite Tor gelungen (82.). Dazwischen lagen einige Szenen, in denen sich der FCO nicht über einen Gegentreffer hätte beklagen dürfen. Denn nach dem Rückstand hatte der Gast aus Bremerhaven seine defensive Grundordnung aufgegeben und viel Druck auf die Bremer Abwehr erzeugt. Allein Maxim Bechthold besaß gute Möglichkeiten, als er mit einem Nachschuss am starken Hannes Frerichs scheiterte (74.) und wenig später einen Kopfball verzog (79.). Der Treffer von Ifeadigo fiel quasi bei einem Entlastungsangriff des FCO.