Bemerkenswertes Saisondebüt für das Damenteam des Clubs zur Vahr: Katharina Hesse gelang in Garlstedt eine starke 74er-Runde. (Kirsten Semrau)

Bremen. Golfer müssen gut zu Fuß sein, auch wenn sie nicht selbst spielen. Als Katrin Edzard, Abteilungsleiterin des Clubs zur Vahr, am späten Abend auf ihren Schrittzähler in der Uhr schaute, bestätigte der ihr genau 13,5 auf dem Platz in Garlstedt zurückgelegte Kilometer. Und auch Trainer Fabian Bünker war im Laufe des Bundesliga-Heimspieltages ähnlich lange unterwegs, um seine Schützlinge zu motivieren und beraten.

Es lohnte sich, in beiden Fällen. „Unsere Rechnung ist aufgegangen“, freute sich Katrin Edzard nach dem Sieg der Damen und dem zweiten Platz der Herren. Bünker hatte sein Erfolgserlebnis direkt vor Ort: Er stand am Rand der beiden Grüns, als Lucas Liebig und Alexander Lauer ihre letzte Vierer-Runde mit zwei Birdies beendeten, die den Club zur Vahr noch auf den zweiten Platz hinter Sieger Marienburg brachten. So stellt sich die aktuelle Situation vor den beiden letzten Runden in der zweiten Bundesliga noch durchaus hoffnungsvoll dar: Die Damen haben am letzten Spieltag, am 6. August, beim Tabellenführer Walddörfer GC anzutreten, vorher spielen sie beim Tabellenletzten Wendloher GC. „Wir müssen beides gewinnen, dann sind wir wieder erste Liga“, hat Katrin Edzard ausgerechnet und ist überzeugt: „Wir sind jetzt stark genug, es zu schaffen.“

Etwas diffiziler sieht es bei den Vahrer Herren aus. Denn noch immer ist der Protest der Bremer gegen die Disqualifikation am zweiten Spieltag nicht entschieden, der die Situation – je nach Ausgang – entscheidend beeinflusst. „Der Wettspielausschuss soll in dieser Woche zusammentreten, es stehen mehrere Fälle an. Ich rechne bis Mittwoch mit einer Entscheidung“, erzählt Edzard. Geht sie positiv für die Bremer aus, wird dem Protest also stattgegeben, ist die Aufstiegschance durchaus realistisch, wenngleich der aktuelle Tabellenführer und Garlstedt-Sieger, der Marienburger GC, Favorit ist. Lehnt die Jury des Deutschen Golf-Verbandes den Protest hingegen ab, droht großes Ungemach. „Dann kämpfen wir gegen den Abstieg“, sagt Fabian Bünker. Denn die Bestimmungen sind hart: Die beiden letzten der fünf Zweitliga-Mannschaften müssen in die dritte Liga. Derzeit stehen die Bremer – Disqualifikation vorläufig eingespeist – auf Rang vier. Der Düsseldorfer GC ist praktisch abgestiegen, der GC Bergisch Land liegt aktuell nur einen Punkt vor den Bremern und ist noch zu überflügeln.

Die Bremer Damen legten einen Start-Ziel-Sieg hin, trumpften vor allem in den Einzeln auf. Fenja Rengstorf (-1) und Katharina Hesse (Par) lieferten souveräne Runden ab, wobei Katharina Hesse bei ihrem Saisondebüt in der Bundesliga mit nur 74 Schlägen gleich fünf Birdies glückten. Alle fünf in die Wertung kommenden Spielerinnen sorgten für einen souveränen 17-Punkte-Vorsprung, ehe die Vierer folgten. Da gingen von dem Vorsprung wieder zehn Punkte verloren, denn beide Bremer Teams (Lohmann/Bernsdorf und Hesse/Rengstorf) schlossen mit mäßigen fünf über Par ab. Kommentar Katrin Edzard: „Ein gutes Pferd springt auch nur so hoch, wie es muss.“

Alexander Lauer und Lucas Liebig mit Runden von jeweils eins unter Par lieferten bei den Vahrer Herren die besten Einzel-Ergebnisse ab. Den besten Vierer spielten Peter Meyer und Niklas Burfeind mit ebenfalls 73 Schlägen. Zwei sensationelle Runden auf dem bestens präparierten Platz in Garlstedt waren jedoch von anderen Klubs zu melden: Tom Westenberger vom GC Bergisch-Land spielte bei seinen 70 Schlägen acht Birdies hintereinander. Und der Düsseldorfer Frederik Schott stellte mit 68 Schlägen sogar einen neuen Platzrekord für Garlstedt auf, verbesserte die alte Bestleistung von Hinrich Arkenau um zwei Schläge.

Der Vahrer Spitzenspieler Arkenau fehlte diesmal, er absolvierte bereits die erste Runde beim Profi-Turnier in Breslau. Doch am nächsten Spieltag, am 22. Juli beim Tabellenführer GC Marienburg, ist die Nummer eins der Bremer auf jeden Fall mit von der Partie. Und das ist zweifellos gut – gleich, ob es dann um den Aufstieg oder gegen den Abstieg geht.