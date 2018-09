“

Schon im ersten Viertel stand es 27:0 für die Gastgeber, die gegen eine sichtlich geschwächte Mannschaft aus Bremen demonstrierte, dass sie sich den zweiten Tabellenplatz in der Oberliga Nord redlich verdient haben. „Wir waren gerade in der Defensive stark unterbesetzt“, erklärte Balz, „und mit unserer Offensive waren wir in der ersten Halbzeit nicht wirklich eine Unterstützung.“

Trotzdem seien er und sein Trainerstab „mit den gezeigten Ansätzen zufrieden, „wir konnten eine neue Variante der Offense ausprobieren, welche letztlich zu zwei Touchdowns durch Samuel Ogundele und Marc Landwehr geführt hat“, konstatierte Balz. Zudem brachten Martin Güney und Andre Purnhagen je zwei „Two-Point-Conversions“ auf das Scoreboard, „deshalb war die Stimmung trotz der deutlichen Niederlage eigentlich ganz gut“, betonte Balz. Während Wolfsburgs Defense fleißig die eigene Spielfeldhälfte verteidigte, fuhr die Offense weiterhin mit Vollgas und bewegte sich Stück für Stück weiter in Richtung gegnerische Endzone. Die Gastgeber zeigten auch nach der Pause keinerlei Anzeichen von Müdigkeit und setzten ihre Punktejagd nahtlos fort. Obwohl die Firebirds mit einem deutlich geschwächten Kader angereist waren, war das Ergebnis letztlich mehr als verdient und spiegelte zudem die konstante Leistung der Hausherren wider. „Wir haben uns nicht unterkriegen lassen und bis zum Schluss alles gegeben“, hob Balz einen wichtigen Aspekt hervor.

Auch die Firebirds ließen nicht locker, setzten zum Konter an – und wurden schließlich auch dafür belohnt. Nach einigen erfolgreichen Versuchen fanden sich die Gäste schließlich kurz vor der gegnerischen Endzone wieder. Eine Unachtsamkeit der Wolfsburger Defense genügte, sodass Bremen mit einem kurzen Pass den nächsten Touchdown erzielen konnte. Auch die Two-Point-Conversion war erfolgreich. Das Ergebnis schien soweit besiegelt, bis Bremen sich dazu entschied, den Ball wenige Momente vor Abpfiff noch mal nach vorne zu schießen (punten). Wolfsburgs Returner wusste diese Situation zu nutzen, tanzte seine Gegner aus und legte die vollen 75 Yards zum Touchdown zurück. In Osterholz wachse nach Einschätzung des Bremer Headcoaches „ein neues Team zusammen, welches füreinander einsteht“, konstatierte Balz, „und das ist mir fast noch wichtiger als ein Sieg.“ Dieser Zusammenhalt werde dem gesamten Team in der kommenden Saison noch sehr helfen, ist Balz überzeugt.