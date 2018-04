Beim letztlich deutlichen Auswärtssieg ließen die Füchse jedoch etliche Großchancen ungenutzt und machten sich so das Leben selber schwer. Mit diesem Sieg schraubte der Tabellenführer sein Punktekonto auf 34:2 Zähler und führt die Tabelle vor dem vorletzten Spieltag weiter mit zwei Punkten Vorsprung an.

Von Beginn an gingen die Füchse in der Abwehr konzentriert zu Werke und auch gleich in Führung. Im Angriff lief es auch relativ gut, jedoch zeigte sich schon jetzt, dass der letzte Biss fehlte. Nach zehn Minuten lag die SG schon deutlich mit 6:1 vorn, hatte jedoch schon etliche gute Möglichkeiten, darunter drei Strafwürfe, ausgelassen. So ging es weiter und die SG hatte Glück, dass den Gastgebern ebenso viele Fehler unterliefen. Nach der 13:5-Führung folgte jedoch in doppelter Unterzahl ein Einbruch der SG, den der SVW zur Ergebniskosmetik bis zur Pause nutzte.

Auch in der zweiten Hälfte vermisste Coach Thorsten Terborg den letzten Punch seines Teams. Das Spiel blieb trotzdem recht einseitig, da Werder die Wechselmöglichkeiten fehlten. Der Abschluss der Füchse war jetzt etwas konzentrierter und so gingen die Gäsdte über 15:10 und 18:13 vorentscheidend zum 21:14 in Führung.

Im Gefühl des sicheren Sieges taten die Findorffer nur noch das Nötigste und kamen ohne große Mühe zu einem verdienten Erfolg. Vor allem die Wurfquote muss verbessert werden. So richtig zufrieden waren die Spieler damit nicht, so fiel die Freude über diesen Erfolg auch eher gedämpft aus.

Am Sonnabend kommt der TV Lilienthal zum Spitzenspiel in den Fuchsbau. Der Tabellendritte konnte zuletzt ein paar beeindruckende Ergebnisse liefern und ist ein echter Härtegrad. Die SG will im letzten Heimspiel noch einmal alles geben und die Fans und Zuschauer begeistern, um dann im Saisonfinale als Tabellenführer mit zwei Punkten Vorsprung zum Show-Down zu SVGO 2 zu fahren (Anpfiff: 15.30 Uhr, BSA-Halle Nürnberger Straße)

SG Findorff: Ahrens, Hämmerling; Harms (1/1), Schlobohm (5), Gresens (6/1), Schröder (1), Brunswick (3), Carneiro Alves (1), Nikutowski (3), Bertram (2), Mansch, Bösewill (5), Weirauch (2), Grünewald (1).