Allerdings halfen die eigentlich guten ­Voraussetzungen nur wenig, um das gesteckte Ziel zu erreichen: Nach dem 3:1 (25:19, 19:25, 25:16, 25:16)-Auftakterfolg gegen die GfL Hannover unterlagen die Bremerinnen im anschließenden Duell gegen den MTV Salzgitter im Tiebreak mit 2:3 (25:19, 25:15, 22:25, 24:26, 12:15). „Nach insgesamt acht Sätzen konnten wir dort leider nicht mehr die nötige Durchschlagskraft im Angriff sowie die Bereitschaft in der Abwehr entwickeln“, resümierte ein enttäuschter Björn Panteleit nach Spielende.

Starker Auftakt gegen Hannover

Im ersten Satz gegen Hannover setzten die BTS-Frauen die Vorgaben des Trainergespanns mit druckvollen Angriffen und aufmerksamer Blockarbeit um. Den Gegnerinnen gelang es nur selten, ihren Angriff durchzubringen. Wiederholt schafften sie es allerdings, die Bremer Abwehr durch clever hinter den Block gelegte Lobs auf dem falschen Fuß erwischen. Trotzdem entschieden die Gastgeberinnen den Satz für sich. Der zweite Durchgang bereitete der BTS größere Schwierigkeiten. „Das Entscheidende dort waren unsere zahlreichen Aufschlagfehler und unsere abhanden gekommene Angriffshärte“, kommentierte Michael Hänsel, „dadurch brachten wir Hannover zurück ins Spiel.“ Nach dem verlorenen zweiten Satz waren die Neustädterinnen jedoch heiß darauf, sich drei Punkte zu sichern. Durch eine konzentrierte Leistung in den Sätzen drei und vier, in denen die BTS-Spielerinnen ihre Gegnerinnen mit einem gut gestellten Block sowie vielen konsequenten Angriffsaktionen verzweifeln ließen, hieß es am Ende 3:1.

Bitteres Ende gegen Salzgitter

Das zweite Spiel gegen Salzgitter gestaltete sich zunächst wenig kompliziert. Der Tabellennachbar hatte gegen gut aufgelegte Bremerinnen zunächst wenig zu bestellen. „In den ersten beiden Sätzen hatte unser aufmerksamer Block großen Anteil an der schnellen 2:0-Satzführung“, so Hänsel. Aber auch BTS-Mittelblockerin Annika Kleemeyer mit „Einbeinern“ über Kopf und Diagonalangreiferin Theresa Kettenbach mit solider Annahme- und Abwehrarbeit halfen, die BTS in Front zu bringen. Auch der dritte Satz entwickelte sich zunächst positiv in Bremer Richtung, besonders Außenangreiferin Kristin Gaida kam immer besser in Schwung.

Je länger das Spiel allerdings lief, desto besser schienen sich die Gegnerinnen auf die BTS-Angriffe einzustellen. Die eigentlich erfolgreichen Longline-Angriffe wurden reihenweise durch die gut positionierte Abwehr entschärft, auch „Shots“ in die anfällige Feldmitte brachten kein Glück. Die zwischenzeitliche Führung gab die BTS so noch aus der Hand – ebenso den Satz. Im vierten Durchgang lief in Abwehr und Angriff nichts mehr zusammen, die Neustädterinnen lagen schnell hinten, und selbst eine spektakuläre Aufholjagd bis auf 21:23 konnte den Tiebreak nicht verhindern.

BTS Neustadt: J. Husmann, A. Husmann, Gaida, Kettenbach, Gartemann, Dogu, Schmidt, Kleemeyer, Schwieger, Mujkovic, Eller, Schoppe.