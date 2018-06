Turas Ausnahmeathletin Imke Turner, die Gewinnerin der letztjährigen Meisterschaften, trat an, um den Titel zu verteidigen und vor allem auch, um eine Standortbestimmung auf dem Weg zur Weltmeisterschaft vorzunehmen. Nach einer souveränen Vorrunde war eindeutig, dass die Turanerin auch 2018 den Titel aus Wien mitnehmen würde. Auch in der Finalrunde gab sich der Schützling von Trainer Roland Klein keine Blöße und verwies ihre Gegnerinnen aus Hamburg, Schweden und Frankreich auf die weiteren Plätze.

Imke Turner beeindruckte und dominierte mit ihren hohen und exakten Beintechniken, ihren Hand-Bein-Kombinationen sowie ihrer überragenden Präsentation die Konkurrenz. Gold für die Turanerin, Titel erfolgreich verteidigt und die Fahrkarte für die WM in der Tasche. Am Rande der Veranstaltung gab der Bundesverband der Deutschen Taekwondo Unon bekannt, dass es zur Vorbereitung auf die WM noch einen Auftritt im Rahmen der Nationalmannschaft anlässlich der British Open im Juli in London geben wird und die Bremer Sportlerin auch dort die deutschen Farben vertreten wird.