Sein Team zeigte vor gut 400 Zuschauern vermutlich die mit Abstand beste Saisonleistung, während die Bremer einen herben Rückschlag im Abstiegskampf hinnehmen mussten. „Osnabrück steht mit dem Rücken zur Wand“, versuchte sich Bremens Headcoach Alexander Balz an einer Erklärung für das desolate Auftreten seines Teams, „sie haben deutlich mehr investiert, um den Abstieg zu verhindern, und hatten sich zudem auch noch sehr gut auf unsere Offensive eingestellt.“

Dass der erste Saisonsieg der Hausherren möglich war, wurde spätestens im zweiten Viertel deutlich, als die Tigers einen Field-Goal-Versuch der Gäste noch gerade rechtzeitig blockten. Sekunden vor der Pause hatten die Hausherren sogar schon die Führung vor Augen, zwei Pässe kamen allerdings nicht beim Empfänger an. Im dritten Viertel stoppte die Defensive der Tigers die Firebirds erneut nur wenige Meter vor der eigenen Endzone. „Zwar waren wir auf vielen Positionen leider nur sehr dünn besetzt“, so Balz, „aber trotzdem hätten wir Osnabrück mit unserer Offensive viel stärker entgegentreten müssen.“ Allerdings fehlte den Bremern nach Einschätzung ihres Trainers „auch das nötige Quäntchen Glück“, gleich zweimal stand die Offensivabteilung direkt vor der Endzone der Tigers, ohne den Ball hinter der Linie ablegen zu können. „Spätestens da hätten wir unbedingt punkten müssen“, haderte Balz mit der fehlenden Durchschlagskraft im Angriff. Allein der Defense der Bremer ist es letztlich zu verdanken, dass es bis zum vierten Viertel keine Punkte für die Tigers gab. Im besagten Spielabschnitt nahm Richmond schließlich sein Herz in die Hand, sorgte als Quarterback mit starken Läufen für den ersehnten Touchdown und legte anschließend noch per „Two-Point-Conversion“ zum Endstand nach. Richmond sorgte dabei übrigens für die Punkte, indem er mit dem Ball geradezu spektakulär über mehrere Verteidiger hinweg in die Endzone der Gäste sprang. Die Firebirds kamen im abschließenden Abschnitt zwar noch einmal sehr nah an die Endzone der Tigers heran, aber unnötige Strafen und der Druck der Osnabrücker Defense machten auch diesen allerletzten Versuch zunichte.

Schon am kommenden Sonnabend, 18. August (15 Uhr), geht es für die Firebirds nach Hannover zu den „Grizzlies“. Diese konnten am vergangenen Spieltag überraschend den Tabellenzweiten aus Göttingen schlagen und sind für Alexander Balz eine echte Herausforderung. „Hannover ist sehr stark“, weiß Balz, „glücklicherweise haben wir unser Saisonziel bereits erreicht.“ Der vierte Platz ist den Bremern sicher, „dennoch werden wir die restlichen beiden Spiele dazu nutzen, um uns möglichst noch weiter zu verbessern.“ Vielleicht schaffen die Bremer in der niedersächsischen Landeshauptstadt eine Überraschung, „und wenn nicht, möchten wir uns aber so teuer wie möglich verkaufen“, versicherte Balz. Das letzte Saisonspiel bestreiten die Bremer schließlich am Sonnabend, 1. September (15 Uhr), beim noch immer ungeschlagenen Tabellenführer Wolfsburg Blue Wings.