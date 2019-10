“ Grundlage hierfür sei „ein starker Tom Witte im Tor sowie eine solide Abwehrleistung“ gewesen, so Mester.

Bereits kurz nach Spielbeginn mussten die Gäste auf Oliver Wassner verzichten, der verletzungsbedingt ausschied. Ohne die angereisten Fabian Strehler und Danny Rustmann fehlte dem TSW der gewohnte Mittelblock. Stefan Meyer stand ebenfalls nicht zur Verfügung, „zudem mussten wir verletzungsbedingt außerdem auf unseren Linksaußen Tim Sasse verzichten“, erklärte Mester. Die Abwesenheit dieser gestandenen Spieler hätten die Bedingungen für sein Team „enorm erschwert“, unterstrich der Pressewart. Im zweiten Abschnitt verloren die Gäste im Angriff den Faden und konnten ihre Angriffe nicht wie gewünscht abschließen. „Dazu steigerten sich unsere Ballverluste“, resümierte Mester, „die Fredenbeck zu leichten Toren nutzte.“

Auch in der Abwehr fehlte den Gästen um Top-Werfer Daniel Duismann (sieben Tore/zwei Siebenmeter) die Konsequenz, sodass Fredenbeck oft aus sechs Metern oder per Strafwurf erfolgreich war. Dennoch gestalteten die Gäste das Spiel bis zur 36. Minute ausgeglichen (16:18), dann zog der VfL davon und baute seine Führung auf bis zu sieben Tore aus (26:19/47.). In den finalen zehn Spielminuten ließen die Gastgeber keinen Zweifel mehr aufkommen, wer die Halle als Sieger verlassen würde und der TSW droht in den kommenden Wochen gar auf einen Abstiegsrang abzurutschen. „An den kommenden Spieltagen empfangen wir mit der SG Achim/Baden II und dem TV Schiffdorf zwei Schwergewichte“, erklärte Mester, „können allerdings auf unseren Mittelblock zurückgreifen.“

TS Woltmershausen: Witte, Mester; Hambsch-Müller, Waßner, Hirschfeld (1), Wulf (1), K. Rustmann (2), Päsler (2), Rosemeyer (6/1), Bindemann (6), Duismann (7/2).