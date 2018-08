September (13 Uhr), unter Beweis stellen. Im Auswärtsspiel bei Top-Favorit Eintracht Braunschweig müssen die Youngster von Beginn an hellwach sein, „die Gegner werden jeden unserer Fehler sofort bestrafen“, mahnt der Coach, dessen Team in der vergangenen Spielzeit mit dem zweiten Platz einen großen Erfolg feiern durfte, „den wir in dieser Saison aber nicht als erneutes Ziel ausgeben werden, weil Ergebnisse oder Platzierungen für uns eher einen zweitrangigen Charakter haben“, so Bender weiter. Wie bei jeder Werder-Mannschaft steht nämlich auch in der U16-Mannschaft von Frank Bender, Co-Trainer Daniel Prause und Betreuer Uwe Besing nicht allein der sportliche Erfolg, sondern vielmehr die Ausbildung der talentierten Nachwuchskicker im Vordergrund.

Deshalb haben sich Bender und seine Mitstreiter in den vergangenen Wochen intensiv in Bremen und dem näheren Umland umgesehen und sind mit ihren vier Neuzugängen Mika-Michel Eickhoff (JFV Heeslingen; U15), Lukas Schumacher (JFV Bremerhaven), Jascha Brandt (SC Borgfeld), Kjell Hildebrandt (Hansa Rostock) sehr zufrieden. „Sie alle stammen aus der Region und sind sehr talentiert“, zeigt sich Bender von der Qualität der Neuen überzeugt. Gemeinsam mit dem verbliebenen Kader „regen sie unsere Fantasie an und geben Hoffnung, dass viele von ihnen den Sprung in die nächst höheren U-Mannschaften schaffen“, so Bender. Schritt für Schritt sollen die grün-weißen Nachwuchskicker an höhere Aufgaben herangeführt werden, „die größte Herausforderung besteht allein darin“, führt Bender aus, „dass sie sich in der Regionalliga in der Regel gegen ältere Jahrgänge beweisen müssen.“ Dazu zwingend erforderlich seien Talent, Begeisterung und Disziplin, fordert der erfahrene Coach, „niemand darf allein mit der Tatsache zufrieden sein, dass er bei Werder spielt, dann klappt es ganz sicher nicht mit der Karriere als Profi.“