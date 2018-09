18:18 wies die Anzeigetafel bis dahin aus, als die Gäste ihre spielerische Linie immer mehr verloren.

„Wir haben einfach aufgehört, Handball zu spielen und sind in alte Muster zurück gefallen“, monierte der SVGO-Spielertrainer Holger Langer. Die Folge war, dass die Niedersachsen daraus ihr Kapital schlugen und über 21:18 auf 25:21 davonzogen. Damit blieb in der Schlussminute für Igor Hergert und Sven Still lediglich etwas Ergebniskosmetik übrig.

Letztendlich waren die Gäste ihrem dünnen Personalkorsett zum Opfer gefallen, denn bei nur neun Feldspielern fehlten ihnen massiv die Alternativen. Die bitterste Nachricht erfuhren sie wenige Tage vor dem Anpfiff, als ihnen Steven Hinrichs das Aus für die gesamte Saison mitteilte. Beim Torjäger hatten sich nach einem Daumengelenkbruch einige Komplikationen eingestellt, „womit uns nun acht Tore im Schnitt fehlen“, sagt Holger Langer. Außerdem fällt in seinem Kader der Routinier Marcel Hägermann mit einem Muskelriss im Oberschenkel noch mindestens bis Ende Dezember aus. Und da dem SVGO mit dem Urlauber Nino Feldermann sowie den beruflich verhinderten Sebastian Dunker, Björn Bischof und Neuzugang Johannes Hanke noch vier weitere Spieler fehlten, verringerten sich die Wechselalternativen radikal.

Dafür ging beim SV Grambke-Oslebshausen das aus der Not geborene Experiment, mit Pascal Hinrichs im linken Rückraum, Holger Langer auf der Angriffsmitte und Sven Still auf halbrechts zu spielen, lange Zeit auf. Das Dreigestirn leistete eine gute Arbeit, auch wenn Sven Still auf der rechten Seite noch ein wenig an seiner Wurfquote feilen muss. Selbst die Abwehr der Gelb-Blauen, normalerweise immer ein Anlass zur Kritik, konnte sich sehen lassen. „25 Gegentreffer sind vollkommen in Ordnung“, stellte Holger Langer fest.

Der Angriff schwächelt

Dafür war er diesmal im Angriff weder mit der Unterstützung von den Außenpositionen noch vom Kreis zufrieden. „Von dort haben wir zu wenig getroffen. Die meisten Tore von diesen Spielern resultierten aus Tempogegenstößen“, kritisierte er. Immerhin konnten die Gäste das lange Zeit kaschieren. Sie übernahmen im ersten Durchgang ab dem 4:4 von Sven Still (10.) durchgehend bis zum Halbzeitpfiff das Kommando und führten beim 12:8 von Igor Hergert zwischenzeitlich sogar mit vier Toren. Als die Niedersachsen jedoch Pascal Hinrichs nach dessen Treffer zum 15:13 in Manndeckung nahmen, kippte das Spiel (38.). Die Bremer überstanden zwar noch eine doppelte Unterzahl und blieben über 17:17 und 18:18, beide Tore erzielt von Sven Still, an der Oberliga-Reserve dran.

Danach zog der Gastgeber innerhalb von zweieinhalb Minuten von den Abschlussschwächen des SVGO sein Kapital. „Bei uns hatte es plötzlich an allen Ecken und Enden angefangen, zu haken. Wir hatten den Faden verloren, weil auf einmal komplett der Wurm drin war“, analysierte Holger Langer. Der SV Beckdorf II nutzte die Gunst der Stunde und machte mit den Toren zum 21:18 und 25:21 alles klar.

Doch alles Lamentieren hilft nichts, denn am Sonntag empfangen die Gelb-Blauen um 16 Uhr in der Sperberstraße mit dem TV Sottrum einen Gegner, den sie in der Tabelle definitiv hinter sich lassen müssen. Die Niedersachsen sind mit den beiden Heimniederlagen gegen den TV Gut Heil Spaden (29:32) und die HSG Bützfleth/Drochtersen (29:35) wenig überzeugend aus den Startlöchern gekommen. Für das Langer-Team ist der Heimspielaufgalopp der zweite Auftritt in dieser sehr jungen Saison.

SV Grambke-Oslebshausen: Entelmann, Mulinski; P. Hinrichs (4), Bülow (1), Arkulary, Rüttjerott, Langer (1), Still (10), Hergert (2), Behrmann (4), Schmidt (1).