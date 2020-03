Coronavirus-Pandemie

Internationales Reitturnier in Dortmund abgebrochen

Dortmund (dpa) - Das internationale Reitturnier in Dortmund ist am Sonntagmorgen abgebrochen worden. Gegen 10.30 Uhr wurde das vorzeitige Ende der Veranstaltung in der Westfalenhalle verkündet.