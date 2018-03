Alle Tore in den Konferenzen bei Sky: Die Champions League wird nach dem Aus des ZDF von der kommenden Saison an nach einem schwer verständlichen Schlüssel aufgeteilt. (dpa)

Ablösesummen von 150 Millionen Euro (Dembele) bis 222 Millionen (Neymar) sind keine Utopie mehr. Und Jahresgehälter von mehr als 50 Millionen Euro (Messi und Ronaldo) ebenfalls nicht. Hierzulande sind Transfer- und Honorarzahlungen im zweistelligen Millionenbereich auch Standard. Neben Ticketing und Sponsoring ist das Fernsehen zum Hauptfinanzier des Profifußballs geworden.

Rund eine Milliarde kostet verschiedene Sender eine Bundesliga-Saison. Mehr als 100 Millionen Euro werden ab 2018/19 für ein Jahr Champions League fällig. Chancen auf Refinanzierung ergeben sich nur durch Erhöhung der Exklusivität. Konkret geht es dabei, so paradox das klingen mag, um Ausdehnung und Verknappung.

Einerseits wird ein Bundesliga-Spieltag von freitags bis montags an fünf bis sechs verschiedenen Anstoßzeiten ausgedehnt, um den TV-Anstalten möglichst viele exklusive Sendezeiten zu geben. Anderseits wird der Fußball im frei empfangbaren Fernsehen verknappt und rollt immer häufiger im Bezahl-Fernsehen. Von der Champions League gibt es bald keine Live-Bilder im Free-TV, wie im Moment noch beim ZDF. Wer Bayern oder Dortmund in der Königsklasse sehen will, zahlt extra. Außer wenn ein deutsches Team 2019 das Endspiel erreichen sollte.

Denn ein Champions-League-Finale mit deutscher Beteiligung muss im Free-TV gezeigt werden. So steht es im Rundfunkstaatsvertrag. Der gilt jedoch nicht für die Bundesliga. Weder Live-Spiele noch Zusammenfassungen, auf die sich Millionen Deutsche seit 55 Jahren sonnabends ab etwa 18 Uhr freuen, sind gesetzlich geschützt. Mit anderen Worten: Es gibt kein Grundrecht auf Bewegtbilder der Liga! Damit droht ab 2021 der Fußball aus der ARD-Sportschau zu verschwinden.

Gastautor Michael Schaffrath.

Vermutlich wird beim nächsten Rechtedeal sowieso alles anders. Neue Player werden mitpokern. Allen voran Amazon, das bereits die Audio-Rechte der Liga fürs Internet erwarb und dafür Sport 1 ausbootete. Sollte sich der Online-Versandhändler wirklich für die TV-Rechte interessieren, dann wird es für die etablierten Sender eng. Und für die Fans gibt es Fußball nur noch gegen Extra-Gebühr.

Viele Spieler und Funktionäre mögen jetzt schon frohlocken. Vorsicht: Der Fußball ist nicht nur eine Wirtschaftsware, sondern auch ein Kulturgut. Das Gekicke ist der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält. Wenn jedoch die unverhältnismäßige Preistreiberei im Profifußball nicht endlich durch ökonomisches Kalkül und wirtschaftliche Vernunft abgegrätscht wird, dann läuft die Branche Gefahr, ihre Fan-Basis zu verlieren. Und der Fußball steht irgendwann dort, wo man im Fußball nicht stehen sollte, nämlich im Abseits – im Abseits des öffentlichen Interesses.

Unser Gastautor:

Michael Schaffrath ist Leiter des Arbeitsbereichs für Medien und Kommunikation an der Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften der Technischen Universität München. Davor arbeitete er an der Deutschen Sporthochschule Köln.