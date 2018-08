Geld schlägt Sport. Wieder einmal. Keine leidenschaftlichen Heimspiele mehr, keine legendären Duelle, die den Tennis-Daviscup so einzigartig machen. Stattdessen hat der Weltverband seinen wichtigsten Wettbewerb in die Hände eines Firmen-Konsortiums abgegeben, das jede Transparenz vermissen lässt. Aber angesichts der versprochenen Einnahme von drei Milliarden Dollar haben die meisten Verbände nicht wirklich gezögert, den Daviscup in seiner jetzigen Form zu beerdigen.

Sicherlich gab es Reformbedarf nach mehr als 100 Jahren. Allerdings nicht in der Art und Weise. Wobei es noch mehr als fraglich ist, ob die Top-Spieler 2019 überhaupt antreten werden, da ihre ohnehin lange Saison mit dem neuen Turnier Mitte November um eine Woche noch mal in die Verlängerung geht. Ein Irrsinn. Dabei hätte es womöglich schon gereicht, zwei statt drei Gewinnsätze zu spielen und die Vergabe von Weltranglisten-Punkten wieder einzuführen, um den Daviscup für Spieler und Zuschauer attraktiver zu machen. Aber beim Geld hört scheinbar nicht nur die Freundschaft auf, sondern auch die Verantwortung für die Sportler.