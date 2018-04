LeBron James steuerte 44 Punkte zum Sieg seiner Cleveland Cavaliers gegen die Indiana Pacers bei. Foto: Tony Dejak (dpa)

Der 33-jährige James überzeugte mit 44 Punkten, zehn Rebounds und acht Assists beim Heimsieg seines Teams. Mit einem Dreier bei ablaufender Spielzeit sorgte der 14-fache Allstar für die Entscheidung. Kyle Korver erzielte 19 Zähler. Bei den Pacers war Domantas Sabonis mit 22 Punkten am erfolgreichsten. Durch den Erfolg liegen die Cavs in der Best-of-Seven-Serie mit 3:2 in Führung. Mit einem Sieg im sechsten Spiel am Freitag in Indianapolis könnte Cleveland die Serie gewinnen.

Die Houston Rockets stehen nach einem 122:104 (55:59)-Heimerfolg gegen die Minnesota Timberwolves bereits sicher in der zweiten Playoff-Runde. Rockets-Superstar James Harden erzielte 24 Punkte und verteilte zwölf Assists. Clint Capela kam auf 26 Zähler und 15 Rebounds. Die Best-of-Serven-Serie ging am Ende mit 4:1 an den Favoriten. In der zweiten Runde trifft das Topteam der Vorrunde auf den Sieger der Serie zwischen den Oklahoma City Thunder und den Utah Jazz.

Die Oklahoma City Thunder konnten sich mit 107:99 (41:56) gegen die Utah Jazz durchsetzen. Russell Westbrook (45 Punkte) und Paul George (34 Punkte) waren die Leistungsträger im Team der Thunder. Trotz des Heimerfolgs in Spiel fünf liegt Oklahoma City in der Serie mit 2:3 zurück. Das nächste Spiel wird am Freitag in Salt Lake City ausgetragen. Die Toronto Raptors besiegten die Washington Wizards im fünften Spiel der Serie 108:98 (48:47). In der Best-of-Seven-Serie steht es dadurch 3:2 aus Sicht der Kanadier. Spiel sechs ist für Freitag in der US-Hauptstadt angesetzt.