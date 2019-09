Über 90 Minuten hinweg bestimmte Eiche das Spiel und ließ sich nur in kurzen Phasen aus dem Rhythmus bringen. Nur die Tore ließen auf sich warten Zahlreiche Chancen blieben ungenutzt. Schöne Kombinationen und Spielzüge wurden vom Habenhauser Keeper vereitelt oder gingen am Tor vorbei. Diese wichtigen drei Punkte bringen Eiche auf den vierten Tabellenplatz, punktgleich mit Platz drei, allerdings mit einem schlechteren Torverhältnis. Dieses soll am kommenden Wochenende verändert werden. Eiche muss auswärts beim KSV Med auflaufen. Dieser steht aktuell in der Tabelle auf Platz 15 und wartet auf den ersten Sieg.