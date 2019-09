Beim Bremen-Cup gingen nicht nur ­Segler aus der Region an den Start, auch Teilnehmer aus ­größerer Entfernung wurden von dem sportlichen Wettstreit des Wassersport-­Vereins Hemelingen angezogen. (Privat, frei)

Wieder einmal zeigte sich, dass der Bremen-Cup nicht nur eine regionale Regatta ist, sondern auch Teilnehmer aus größerer Entfernung anzieht. Es segelten eine Europe, ein Contender, ein Taifun und zehn 420er.

Die jährlich stattfindende Regatta auf der Mittelweser, die vom Hafenfest in Bremen Hemelingen begleitet wird, war auch in diesem Jahr gut besucht. Mit dem Startschuss am Sonntagvormittag um 10.30 Uhr begann das sportliche Ereignis. Vier Wettfahrten wurden ausgesegelt, davon zweimal mit Wiederholung, weil es jeweils Frühstarts gegeben hatte. Die Windstärken lagen bei 3 bis 4 Beaufort und in Böen bei bis zu 5 Beaufort. Die Jollen sausten förmlich bei achterlichem Wind über das Wasser und die 420er-Crews konnten beim Segeln mit Spinnaker ihr Können unter Beweis stellen.

Die zehn Crews der 420er segelten zudem um die Bremer Landesmeisterschaften, sodass auch dort ein harter Wettkampf gefordert war. Das erste Kentern erlebten die Zuschauer dann auch gleich in sichtbarer Nähe zum Strand: Die komplette Crew ging mit samt dem Spinnakerbaum über Bord. Die Crew war allerdings fix wieder im Boot, der Spinnakerbaum dagegen versank langsam in der Weser. Selbst das Begleitboot konnte nichts mehr ausrichten. Allerdings war der Trainer des betroffenen Teams auf alles vorbereitet und zog aus seinem Begleitboot umgehend einen Ersatz hervor. So ausgerüstet konnte das Team wieder aufschließen. Die zweite Crew 420er, die bei den drehenden Winden kenterte, musste die Wettfahrt dagegen abbrechen.

Sowohl in der Gruppe der Klassenwertung als auch in der Yardstick-Auswertung hatten die 420er eindeutig die Nase vorn und belegten die ersten drei Ränge. Platz eins ging an Janna Feuer und Maximilian Ehlken (Wassersport-Verein Hemelingen), die erfolgreich ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigten. Den zweiten Platz erreichten Gesa Bergentahl und Thilo Jablonski (WVH), und auf Rang drei landeten Lenja Feuser und Thore Jablonsik (WVH). Für die Auswertung nach Yardstick kam als vierter Platz die Europe mit Jörn Steiniger-Brach hinzu.