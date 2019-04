Bei den Gastgeberinnen um Top-Angreiferin Stefanie Segieth (sechs Tore) fehlten die etatmäßigen Kreisläuferinnen Ilka Brockhoff (Zahn-OP) und Bentje Schultz (beruflich verhindert), die allerdings von einer „aufopfernd kämpfenden Steffi Segieth“ (Uhlenberg) ersetzt wurden, wobei Arstens Treffsicherste ihre Mitspielerinnen an diesem Tag auch in der Abwehr immer wieder motivierte und anspornte. Dennoch liefen die Arsterinnen zu Beginn ständig einem Rückstand hinterher, erst nach knapp 20 Minuten sorgte schließlich Rückkehrerin Lea-Sophie Jarzembowski (4) mit ihrer allerersten Ballberührung nach mehr als einem Jahr verletzungsbedingter Auszeit vom Handball für die erste Arster Führung (7:6/18. Spielminute) und verkürzte dazu den unmittelbar darauf folgenden neuerlichen Rückstand kurz vor der Pause auf lediglich einen Zähler.

Nachholspiel am Freitag

Mit Beginn der zweiten Halbzeit kam das Uhlenberg-Team, angeführt von Spielmacherin Jonna Merthe Müller (5/2) immer besser ins Spiel und konnte sich schließlich durch einen Treffer von Julia Groen (3) erstmals auf drei Tore absetzen (19:16/46.). Als es kurz vor Ende der ausgeglichenen Begegnung zweier Teams auf Augenhöhe für den TuS Komet Arsten nochmals knapp zu werden drohte (25:23/56.), setzten Jonna Müller (per Siebenmeter und Lea-Sophie Jarzembowski von Linksaußen schließlich den letztlich verdienten Schlusspunkt. „Nach der mehr als unnötigen Niederlage in Oyten sind wir nach diesem Erfolg wieder zurück in der Spur“, freute sich Torsten Uhlenberg, „und wollen am kommenden Freitag im Nachholspiel gegen die HSG Bützfleth/Drochtersen Platz drei festigen, bevor es in die Osterpause geht.“ Der Anpfiff für das vorletzte Heimspiel der Saison ist um 20 Uhr in der Halle an der Egon-Kähler-Straße.

TuS Komet Arsten: Rieger, Kasch, Hüneberg, Frank, Meyer, M. Meinke (1), Molzahn (1), Groen (3), N. Meinke (3), M. Kahle (4), Jarzembowski (4), Müller (5/2), Segieth (6).