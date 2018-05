Tim Pendzich (l.) und Sedat Yücel. (Christian Kosak)

Was wird dieses Endspiel wohl mehr beeinflussen: Die gute Form des BSC Hastedt, der zuletzt in fünf Pflichtspielen siegreich war, oder die große Zuschauerunterstützung aus Blumenthal?

Sedat Yücel: Die Unterstützung der Fans ist wichtig. Wir bringen aber auch einige mit, wenn auch nicht so viele wie Blumenthal. Doch wir sind gut drauf und haben seit drei, vier Spielen immer fünf, sechs Tore geschossen. Klar ist allerdings auch: Der Pokal ist schon etwas anderes als die Liga. Wir haben viele junge Spieler, und sie dürfen keine Angst vor Fehlern haben. Diese Gedanken darf es nicht geben.

Tim Pendzich: Da hat jeder seine Vorteile. Aber ich denke schon, dass die Unterstützung unserer Fans eine Menge ausmacht und noch ein paar Prozente aus uns herauskitzelt.

Aber wird das reichen für den Blumenthaler SV, Herr Pendzich?

Pendzich: Ja. Wir haben in der Rückrunde zu alter Form zurückgefunden und waren am Ende wieder stärker. Man merkt auch im Training: Jeder hat Bock und gibt Vollgas.

Und beim BSC Hastedt geht es dann nicht nur um die breite Brust, sondern auch um die Nerven, Herr Yücel?

Yücel: Richtig. Die Nerven müssen mitspielen und man muss geduldig sein. Aber wenn man bei diesem Spiel kein Kribbeln im Bauch hat, stimmt auch etwas nicht. Ich bin mir sicher: Wir werden das Spiel gewinnen, wenn wir alle an einem Strang ziehen und bis an die Leistungsgrenze gehen.

Der BSC Hastedt erzielte 101 Treffer in der abgelaufenen Bremen-Liga-Saison. Wird es für den Blumenthaler SV besonders darauf ankommen, seine starke Offensive zu stoppen?

Pendzich: Das wird wichtig sein. Wenn die Null steht, kannst du schon mal nicht verlieren. Ich erwarte aber einen BSC Hastedt, der erst mal sicher stehen und nicht so offen wie gewohnt antreten wird.

Hat er recht, Herr Yücel?

Yücel: Das kann ich nicht sagen, es ist eine Entscheidung der Trainer. Ich bin aber ein Spieler, der immer gern angreift. Das ist die beste Methode zum Erfolg.

Was wird das Finale sonst beeinflussen?

Pendzich: Es ist ein Spiel und wir sind auf Augenhöhe. Da kommt es auf den Zusammenhalt an. Die individuelle Qualität spielt nicht unbedingt eine große Rolle, sondern wie man sich als Mannschaft präsentiert, wie jeder für jeden in die Bresche springt.

Yücel: Das gilt aber für die gesamte Saison. Der Zusammenhalt ist immer eine Voraussetzung für den Erfolg, egal in welchem Wettbewerb. Vielleicht spielt am Montag noch die Zuschauerkulisse eine Rolle. Viele kennen das nicht, diese Masse von 2000, 3000 Zuschauern. Das wird für Motivation sorgen.

Die Aussicht, als Bremer Pokalsieger in den DFB-Pokal einzuziehen, vermutlich auch, oder?

Yücel: Das ist für jeden Fußballer eine tolle Sache, von der er noch seinen Kindern erzählen wird. So etwas zu verpassen, ist schon doof. Deshalb wird Blumenthal nach den ­verpassten Chancen (Finalniederlagen in 2014 und 2016, Anm. der Red.) sehr willig sein. Und wir können sogar Geschichte schreiben, Ich glaube, dass eine Hastedter Mannschaft noch nie in einem Bremer ­Pokalfinale war. Es zu gewinnen und dann im DFB-Pokal anzutreten, wäre natürlich die Krönung.

Pendzich: Klar ist der DFB-Pokal das Ziel. Das würde jeder Amateurfußballer gern erreichen. Es ist ein Hype, eine Riesensache für den kompletten Verein. Man muss nur aufpassen, dass man deshalb nicht überdreht und aufs Spiel fokussiert bleibt.

Sie haben ihre beiden letzten Endspiele gegen den Bremer SV verloren. Sind Sie eigentlich froh, dass jetzt mal ein anderer Gegner auf ihre Mannschaft wartet?

Pendzich: Man muss sagen: Wir haben zweimal gegen einen Bremer SV mit einer brutalen Qualität verloren. Da konntest du unter normalen Umständen vielleicht eines von fünf Spielen gewinnen. Diesmal entscheiden die Tagesform und die Leidenschaft.

Und vielleicht ein Duell auf der Außenbahn: Sedat Yücel verteidigt links, und Tim Pendzich greift oft über recht an. Was schätzen Sie an Ihrem Gegenspieler?

Yücel: Tim ist einer, der gern lauert, er ist dabei auch noch sehr flink. Und er gibt über die vollen 90 Minuten Gas. Der ist keiner, der aufgibt.

Pendzich: Zuletzt habe ich fast jedes Spiel woanders gespielt (lacht). Sedat ist ein sehr guter Fußballer, ehrgeizig, er nimmt den Fußball ernst. Persönlich kenne ich ihn nicht, aber er kommt sehr sachlich und fokussiert rüber. Allerdings ist er nicht mehr der Allerjüngste, und wir haben ein paar schnelle Spieler, gerade über außen. Vielleicht können wir ihn ja überrumpeln.

Herr Pendzich, Sie haben neun Tore in 24 Ligaspielen erzielt, und Sie, Herr Yücel, in 27 Partien acht Treffer gelandet. Da stellt sich schon die Frage: Wer muss eigentlich auf wen aufpassen?

Pendzich: Die Frage ist berechtigt (lacht). Natürlich hat er für einen Verteidiger eine gute Quote, auch wenn ein paar Elfmeter dabei waren. Es gibt für uns aber keinen Grund, auf einen Hastedter Spieler besonders aufzupassen. Sie habe insgesamt eine gute Qualität, und wir werden als Team dagegenhalten.

Yücel: Ich halte das auch für eine gute Frage. Offensivspieler laufen nicht gern nach hinten, Defensivspieler müssen, haben aber auch den Drang nach vorn. Das ist sicher mein Vorteil. Mal sehen, ob ich ihn nutzen kann.

Das Gespräch führte Stefan Freye.

Zu den Personen

Tim Pendzich

ist Kapitän des Bremen-Ligisten Blumenthaler SV. Der 25-Jährige bekleidet in seiner Mannschaft diverse Offensivpositionen

Sedat Yücel

ist Kapitän des Bremen-Ligisten BSC Hastedt. Der 31-Jährige ist seinem Team auf der linken Abwehrseite gesetzt.