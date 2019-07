Siegerehrung Siegerehrung (Jenny Vico und Daniel Rudloff 2. und 3. v. links) (Gerrit Lubitz, frei)

Zur 5. Auflage des Lakerun in Wulsbüttel hatten sich dazu nicht nur die Sportler der Hindernislaufgruppe “ATS Buntentor – Crow Mountain Survival” eingefunden. Auf der Helferseite engagierte sich auch die weibliche B-Jugend der Fußballabteilung, die sich damit einen Beitrag zur Saison-Abschlussfahrt nach Göteborg erarbeitete. Die Mädchen erfüllen sich damit den Traum von der Teilnahme am weltgrößten Fußball-Turnier, das in diesem Jahr vom 14. bis zum 20. Juli in Göteborg ausgetragen wird.

Für die Athleten des ATS Buntentor wurde der Lauf über die mittlere Distanz von zwölf zum besonderen Erfolgserlebnis: Jenny Vico gewann bei den Damen in 1:30:37 mit einem Vorsprung von zwei Minuten. Daniel Rudloff lief bei den Herren auf Platz 2 in 1:23:33 und gewann die Teamwertung mit Jenny Vico, Martin Herzer (1:36:55) und Bernd Henne (2:09:19). Gerrit Lubitz lief außerhalb der EM-Qualifikation 1:31:09 und konnte sich im Ziel über die ansprechend gestaltete Finisher-Medaille aus der Hand der ATS-Mädchen freuen. Während die Laufsportler sich durch Wasser, Sand und Matsch sowie über diverse anspruchsvolle Kletter-, Kriech und Hangelhindernisse quälten, schenkten die Mädchen an der Strecke Wasser aus, vergaben die Finisher-Medaillen und organisierten die Annahme und Ausgabe der Kleiderbeutel.