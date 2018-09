Die D-Jugend trainiert dienstags von 17.15 bis 18.30 Uhr in der Halle Drebber Straße sowie donnerstags von 17.30 bis 19 Uhr in der Halle Gesamtschule Bremen Ost. Die B-Jugend trainiert montags von 18 bis 19.30 Uhr in der Halle der Bezirkssportanlage Schevemoor sowie mittwochs von 18.30 bis 20 Uhr in der Halle Drebber Straße. Wer Interesse hat, kann an diesen Terminen einfach mal mitmachen. Weitere Informationen gibt es in der Geschäftsstelle von OT Bremen, Walliser Straße 119, Telefon 42 54 71 oder im Internet unter www.otbremen.de.