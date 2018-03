Kommt zur Autogrammstunde nach Bremen: Eisbär David Brembly. (Hansepixx)

Am Sonntag steht für die Eisbären Bremerhaven um 17.30 Uhr die schwere Aufgabe bei den EWE Baskets Oldenburg an. Es wäre schon eine Riesenüberraschung, wenn der Basketball-Bundesligist von der Wesermündung da einen Schritt in Richtung Klassenerhalt schaffen sollte. Auf jeden Fall verstecken sich die Eisbären trotz ihrer Abstiegsgefahr nicht vor der Öffentlichkeit. An diesem Sonnabend stellen sich Mannschaftskapitän Dominique Johnson und David Brembly ab 12.30 Uhr bei Karstadt Sports für eine Autogrammstunde zur Verfügung – und werden dabei natürlich auch Fragen der Fans beantworten.