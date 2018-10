Am Ende stand Erleichterung. „Wir sind froh, dass wir gewonnen haben“, meinte Sven Hübscher nach dem 3:1 (1:0)-Erfolg von Werders U 23 beim BSV Rehden. Das Spiel beim 14. der Regionalliga Nord schien ja nur auf dem ersten Blick eine leichte Aufgabe für seine Kicker zu sein. Der BSV verfügt schließlich über einige Qualitäten als Heimmannschaft, hatte vorm Duell mit den Bremern nur eines von sieben Partien auf eigenem Platz verloren. Und so war es dann auch: Die Waldsportstätten im kleinen Städtchen nahe Diepholz erlebten ein umkämpftes Spiel, mit Vorteilen für Werder. Aber einseitig verlief dieses Duell deshalb nicht. Denn der Gegner ließ sich nicht so leicht beeindrucken, warf eine Menge Einsatzbereitschaft in die Waagschale und gab sich nie wirklich geschlagen. „Uns war bewusst, dass es eine schwere Aufgabe wird, da Rehden über starke Comeback-Qualitäten verfügt und einige Teams hier schon Zähler gelassen haben“, so Hübscher.

Bis zum ersten Treffer des Gastes sollte es deshalb auch einige Zeit dauern. Dabei wurde deutlich, worin das Erfolgsrezept bestehen könnte. Denn die Bremer hatten es schnell gemacht, mit einer direkten Kombination den Weg in den Strafraum gefunden. Dort enteilte Jonah Osabutey der Rehdener Abwehr und traf trocken zur Führung. Allerdings war der Bremer Stürmer nicht der einzige Spieler, der frei zum Abschluss kam. Nur wenige Minuten später tauchte nämlich Rehdens Santiago Aloi blank vor dem Bremer Tor auf – im Anschluss an eine Ecke. „Der Ausgleich war unnötig, denn wir wussten, dass Rehden diese Variante öfter spielt“, so Sven Hübscher. Er hatte seiner Mannschaft zur Pause viel Geduld empfohlen. Mit etwas mehr Konzentration in der Defensive und einem Eigentor durch Shinji Yamada, der nach einem Beste-Freistoß ins eigene Tor traf, gelang nach 90 harten Minuten denn auch der dreifache Punktgewinn.