Die Tura-Judoka freuen sich über ihre Medaillen bei der Landesmeisterschaft. (TURA, frei)

Tura-Trainer Timo Höwener freute sich über die Erfolge.

Am Ende eines starken ersten Kampfes von Jonathan Varga hieß es: Kampfrichterentscheid zugunsten des Turaners. Seinen zweiten Kampf gewann Jonathan anschließend souverän und durfte sich über seinen gewonnenen Landesmeistertitel freuen.

Die Turaner Can-Malik Er und Richard Wenski traten in der gleichen Gewichtsklasse an. Nachdem sich Can-Malik in seinem Auftaktkampf dem späteren Landesmeister geschlagen geben musste, startete Richard mit einem souveränen Sieg in den Wettkampf. Seinen zweiten Kampf gewann Can-Malik dann sicher mit einer Haltegrifftechnik nach der Hälfte der Kampfzeit. Richard wiederum musste sich ebenfalls nach einem harten Schlagabtausch kurz vor Ende der Kampfzeit gegen den späteren Landesmeister geschlagen geben. In ihrer letzten Begegnung traten beide Turaner gegeneinander an. Nach einem spannenden Kampf wurde Richard Wenski Zweiter, Can-Malik durfte sich über einen verdienten dritten Platz freuen.

Mattes Lasse Holstein und Ichamy Schmidtke starteten als letzte für Tura. Bei seiner ersten Meisterschaft in der U12 musste sich Mattes zwar in seinen drei Kämpfen geschlagen geben, zeigte aber eine super Leistung. Auch Ichamy verlor sein erstes Duell bei seinen ersten Titelkämpfen knapp. In seinem zweiten Kampf zeigte er sich hoch motiviert. Kurz vor Ende verletzte er sich jedoch bei einem Wurf seines Gegners am Knie und verlor nicht nur den aktuellen Kampf, sondern musste auch seine dritte Begegnung kampflos für verloren erklären. Sowohl Mattes als auch Ichamy erreichten somit Rang drei.