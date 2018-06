Kai Mehrtens, John Thöle, Sedat Yücel sowie viele Fans des BSC Hastedt verfolgen zusammen die Pokalauslosung vor dem Fernseher im Vereinsheim. (Stefan Freye)

Der Jubel war ohrenbetäubend. Rund 130 Menschen hatte sich im Vereinsheim des BSC Hastedt versammelt. Darunter die Mannschaft, klar, der frischgebackene Lotto-Pokalsieger durfte nicht fehlen; aber es waren auch eine Menge Spieler anderer BSC-Teams gekommen, um die Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal (17. bis 20. August) zu verfolgen.

Es war eng in der Kneipe am Jacobsberg, die Luft verbraucht, den sommerlichen Temperaturen entsprechend. Aber was machte das schon: Jetzt sollte sich entscheiden, gegen wen die 1. Herren antreten würde. Es wartete ein großes Spiel auf den BSC Hastedt, mindestens ein Zweitligist, und vielleicht sogar das ganz große Los. Gegen den Nachbarn Werder wären sie gern angetreten, die Bayern werden gern genommen, Borussia Dortmund und Schalke 04 gelten auch als gute Wahl, selbst der mittlerweile zweitklassige Hamburger SV wurde genannt als Wunschgegner.

Die ganz großen Namen waren schon weg

Als dann endlich das Emblem des BSC auf der großen Leinwand auftauchte, gab es kein Halten mehr. Eine Stimmung, als wäre der Verein bereits DFB-Pokalsieger. Der Lärm ebbte gerade noch rechtzeitig ab, um die Ziehung des Gegners zu erleben: Schauspielerin Palina Rojinski nahm also eine Kugel aus dem großen Lostopf, so wie sie das 51 Mal zuvor gemacht hatte, übergab an DFB-Präsident Reinhard Grindel, und der zeigte es in die Kamera: Borussia Mönchengladbach.

Man meinte, einen kurzen Moment des Zögerns zu bemerken, doch dann ging der Jubel gleich wieder los. Der Gegner, er kam ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Die ganz großen Namen waren längst anderen kleinen Vereinen zugelost worden. Erst ging der HSV weg, dann Schalke, später Werder und Dortmund. Die Bayern waren an Drochtersen/Assel gegangen, den niedersächsischen Pokalsieger.

Aber nicht alle Lose waren schlecht. „Gott sei Dank“, meinte einer, als Dynamo Dresden aus dem Lostopf gezogen worden war. Mit dem sächsischen Zweitligisten und seinen zahlreichen Anhängern verbindet ein Amateurverein hohe Sicherheitskosten. Auch als der SV Sandhausen gezogen war, nahm man dies mit Erleichterung zur Kenntnis. Dieser Zweitligist hat bisher zwar nicht durch gewaltbereite Fans für Schlagzeilen gesorgt, dafür kennt ihn aber fast keiner. Er gilt deshalb auch nicht gerade als attraktives Los.

Der Erstligist aus Gladbach dagegen schon, wenn sich diese Erkenntnis auch erst mit einer kurzen Verzögerung durchsetzte. Die ganz großen Zeiten der Borussia sind nun mal vorbei. In den siebziger Jahren war sie allein fünf Mal Meister geworden, hatte international für Furore gesorgt. Die letzte Bundesligasaison beendete das Team dagegen auf dem neunten Rang.

Noch in der vorletzten Spielzeit waren die Gladbacher aber in der Champions-League angetreten. Sie sind also noch lange kein No-Name im deutschen Fußball. „Das ist eine gute Geschichte“, fand BSC-Coach Gökhan Deli denn auch. Wie groß – oder besser: klein – die Chancen auf einen Erfolg gegen den Erstligisten sind, ist dem Trainer klar.

Ihm kann es angesichts des Vier-Klassen-Unterschiedes nicht ernsthaft um den Einzug in die zweite Runde gehen. „Die Jungs sollen Spaß haben und das Spiel genießen“, unterstrich Deli. Das könnte klappen. „Wir wollten unbedingt einen Erstligisten“, meinte Innenverteidiger John Thöle lachend. Er weiß, dass im August Spieler wie Lars Stindl oder Rafael auf ihn zukommen werden. Seine Vorhersage: „An mir kommt keiner vorbei.“

Guter Stimmung trotz Verletzung

Mittelfeldspieler Kai Mehrtens quittierte die selbstbewussten Worte des Teamkollegen mit einem Lächeln: „Das ist auf jeden Fall ein super Los, und es wird eine gute Stimmung herrschen.“ Guter Stimmung war auch BSC-Kapitän Sedat Yücel – trotz seiner Verletzung. Er weiß nicht genau, ob sich der Verdacht eines Kreuzbandrisses bestätigen wird – was mit dem Aus für das große Spiel verbunden wäre.

„Ich hoffe noch immer, dass es nur überdehnt ist“, so Yücel. Er wird es bald erfahren, nach der letzten Untersuchung. Sollte es nicht gut ausgehen, dann freut sich der Spielführer dann ausschließlich „für meine Jungs“. Sedat Yücel hat das ja auch schon ein paar Mal gemacht, früher mit dem FC Oberneuland. Ein Pokalspiel betritt er gegen Borussia Dortmund, und zwar im Weserstadion. Dahin würden sie nun auch gern. Aber daraus wird wohl nichts.

„Platz 11 wird reichen“, sagt Franz Roskosch – ja tatsächlich, der Spielleiter des Bremer SV war auch anwesend. Er berät den BSC Hastedt gemeinsam mit seinem in Sicherheitsfragen bewanderten Sohn Rene. Beim BSV haben sie mit der Organisation von DFB-Pokalspielen schließlich reichlich Erfahrungen sammeln können in den letzten Jahren. „Kleine Bremer Vereine halten zusammen und helfen sich“, sagt Roskosch. Eigentlich noch ein Grund zum Jubeln.