Mitmachen können Judokas oder auch komplette Anfänger im Alter von 18 bis 60 Jahren. Trainer der Gruppe ist Hannes Schweser, der jahrelang als Judoka national und international gekämpft hat und mittlerweile über den 7. Schwarzgurt verfügt.

Das Training ist kein Wettkampftraining, sondern soll die allgemeine Fitness, speziell im Kraftbereich und der Bewegungskoordination, schulen. Natürlich hat alles einen gewissen Bezug zum Judo. Bei diesen Fitnessstunden kann jeder selbst entscheiden, was er seinem Körper zutrauen kann. „Wichtig ist es sich zu trauen, denn die Übungen sind so aufgebaut, dass für jeden etwas dabei ist“, meint Schweser. Ab dem 25. April geht es los. Drei Mal schnuppern ist kostenlos. Weitere Infos gibt es bei der SVGO-Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 64 49 361 oder per E-Mail an info@svgo-bremen.de.