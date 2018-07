Nach dem Sieg über Donna Vekic aus Kroatien ballt Julia Görges ihre Faust. Foto: Nigel French/PA Wire (dpa)

Die 29-jährige Görges trifft nun beim Rasenturnier in London am Dienstag auf die Niederländerin Kiki Bertens, die überraschend die Tschechin Karolina Pliskova besiegt hatte. In dieser Wimbledon-Auflage scheint vieles möglich. Erstmals in der Geschichte des Turniers sind bei den Damen die ersten Zehn der Setzliste vor dem Viertelfinale ausgeschieden. (dpa)