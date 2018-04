Zlin/Bremen. "Wenn wir spielen, ist immer Party", sagt Julian Hoyer mit heiserer Stimme. Ein Volleyballer gibt eben immer alles, sowohl körperlich als auch verbal, sowohl auf dem Feld als auch durch Anfeuerung von der Bank aus. Der Bremer Julian Hoyer spielt zurzeit mit der deutschen Nationalmannschaft bei der U18-Europameisterschaft im tschechischen Zlin. Und dort läuft es gerade richtig gut für ihn und seine Teamkameraden. Drei Partien hat Deutschland in der Gruppenphase bereits absolviert – und alle drei Partien wurden gewonnen. Nach Erfolgen über Bulgarien (3:0), Weißrussland (3:1) und die Türkei (3:2) führt der DVV-Nachwuchs die Tabelle der Gruppe A mit acht Punkten an, "das Ziel Halbfinale ist zum Greifen nah", sagt Hoyer.

Was nicht nur den 16-jährigen Bremer, sondern auch Bundestrainer Matus Kalny etwas überrascht hat. Immerhin waren die bisherigen Gegner die vermeintlich schwersten Brocken in dieser Vorrundengruppe, und beim knappen 18:16-Tiebreakerfolg über die Türkei "hatten wir am Ende auch ein bisschen das Glück auf unserer Seite", so Kalny. Doch sei's drum: Auch diesen Sieg hat das deutsche Team um Topscorer Filip John gerne mitgenommen. "Eigentlich waren wir ja nicht so favorisiert", sagt Außenangreifer Hoyer. "Aber bisher sind wir sehr zufrieden mit unseren Leistungen."

Julian Hoyer genießt diese Titelkämpfe in vollen Zügen, er erlebt "ein spannendes Turnier" und schwärmt von einer "tollen Stimmung auf der Tribüne". Das Nachwuchstalent, das seine sportlichen Wurzeln bei Bremen 1860 hat, inzwischen aber beim VCO am Bundesstützpunkt in Berlin spielt, kann es deshalb auch gut verschmerzen, bei dieser EM erst einmal zum Einsatz gekommen zu sein. Gegen Weißrussland wurde Hoyer im zweiten Satz eingewechselt, spielte dann bis zum Ende durch und hatte mit einer guten Leistung insbesondere in der Annahme großen Anteil am 3:1-Erfolg.

"Ja, da lief es ganz gut bei mir", sagt Hoyer, der im Turnierverlauf noch auf weitere Einsätze hofft. Nach einem spielfreien Dienstag, an dem für die deutsche Auswahl neben Regeneration und einer lockeren Trainingseinheit auch ein Besuch im Zoo geplant war, trifft das Team an diesem Mittwoch auf Griechenland, am Donnerstag wartet dann noch Gastgeber Tschechien.