Braunschweig habe sich hinten rein gestellt und auf Konter gelauert, sagte BHC-Trainer Christian Bremer. „Das ist ein viel einfacheres Spiel als das, was wir gespielt haben“, fuhr er fort. Jeder Ballverlust der Bremer wurde umgehend mit einem Konter bestraft. Auf die Art gingen die Braunschweiger auch kurz vor dem Pausenpfiff in Führung. Der BHC habe sich auch nach dem Seitenwechsel nicht aus der Ruhe bringen lassen, sagte der Trainer. Sein Team drückte auf den gegnerischen Kreis, hatte vier Strafecken und einige hochkarätige Chancen. Robert Henschen traf den Pfosten, Jonas Bellmann die Latte. So ging es weiter.

„Wir haben geduldig weiter gespielt“, sagte Christian Bremer. Innerhalb von vier Minuten schlug spät in der Begegnung der bärenstarke Julius Jagdt gleich zwei Mal zu. Der Mittelfeldspieler fiel auch in den vergangenen Partien dem Trainer schon positiv auf und entwickelt sich mehr und mehr zu einem Schlüsselspieler. Das dadurch erarbeitete Selbstvertrauen wird dem Bremer Hockey-Club sicher helfen, wenn am Sonnabend, 29. September, der Braunschweiger THC zum Spitzenspiel kommt. Die Oberliga-Kontrahenten trennt nur ein Punkt, mit dem die Niedersachsen vor den Bremern liegen. Im Rennen um den Aufstieg muss der BHC gewinnen. Anpfiff ist um +14 Uhr im Heinrich-Baden-Weg.

Bremer HC: Reimers, Ripke, Mölln, Conradi, Tecklenburg, Baller, Jovy, Bellmann, Jagdt, Schnabel, Günnemann, Peters, Benter, Keuneke, Henschen, Kausche.