500 Metern auf gemessen. Dazu gab es noch einen Geschicklichkeitsparcours, den Slalom im Skiff.

Die Bremer JuM erfreut sich im In- und Ausland hoher Beliebtheit. „Wir hatten in den letzten Jahren zu viele Meldungen“, berichtet Wiebke Liesenhoff, Vorsitzende der Bremer Ruderjugend. Nach einer Umstellung der Ausschreibung wurde diese Herausforderung gemeistert. Der Zeitplan wurde deutlich entlastet und 50 ehrenamtliche Helfer sorgten mit weniger Aufwand für große Zufriedenheit unter den Startern sowie den Betreuern und Fans.

Der Bremer Nachwuchs schlug sich gut. „Dabei gab es viele Abwesenheiten wegen Konfirmationen oder Krankheiten“, so Liesenhoff. Insgesamt legten Boote aus Bremen 18-mal am Siegersteg an. Erfolgreichste Nachwuchsruderin dabei Fabienne Hesse vom Vegesacker Ruderverein mit drei Siegen. Ebenfalls drei Siege sicherte sich Yannik Fromm (Bremer Ruderverein von 1882). Angeführt von Mauritz Wilshusen, der zwei Wettkämpfe im Einer gewann, kletterten die die Aktiven des Bremer Ruder-Clubs Hansa fünfmal auf das Podest.