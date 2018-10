Hendrik Vössing vom Bremer SC: An diesem Sonnabend geht es zum Ex-Verein nach Paderborn. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Die Geschichte lässt sich unverändert erzählen, seit ein paar Jahren schon. Vor jeder Saison in der 1. Bundesliga Nord nehmen sich die Squasher des Bremer SC vor, am Ende einen der ersten beiden Plätze zu belegen – und damit in die Endrunde der deutschen Meisterschaft einzuziehen. Am Ende belegen sie dann meistens den dritten Platz – weil der Paderborner SC und Sportwerk Hamburg eben doch ein bisschen stärker sind. Nun ist diese Platzierung natürlich kein schlechtes Ergebnis – aber Hendrik Vössing reicht sie nicht. „Wir wollen die Qualifikation erreichen“, sagt er.

Die Nummer vier der Bremer weiß allerdings auch, dass es nicht mit der Formulierung des Ziels getan ist. Es müsste sich schon etwas grundlegend geändert haben, damit sich die Abschlusstabelle im nächsten Frühjahr auch einmal ändert. Und womöglich gibt das Wochenende bereits einen ersten Hinweis auf die kommende Richtung. Der Bremer SC steht am 3./4. Spieltag nämlich vor einem Spiel beim Tabellenführer SC Paderborn an diesem Sonnabend (14 Uhr) und vor dem Heimspiel gegen Cadillac Eschweiler (14 Uhr). Dabei ist das Duell beim SCP für Hendrik Vössing mehr als nur ein Spitzenspiel. „Ich bin ja in diesem Verein groß geworden“, sagt er.

Als Trainer in Finnland

Vössing bezeichnet den Gegner, „die aktuelle Nummer fünf der Welt“, zwar als Favoriten, „aber wir kommen mit einer guten Truppe, denn wir sind in diesem Jahr sehr breit aufgestellt.“ Das gelte für die unteren Plätze, die mit ihm, Altmeister Heiko Schwarzer und Jan Ole Bleil besetzt werden könnten. Es beträfe aber auch die Spitzenpositionen. Denn neben Borja Golan (Spanien) und Oliver Pett (England) – die in Paderborn nicht antreten – stehen die Youngster Abhay Singh (Indien), Jami und Miko Äijänen (Finnland) und Patrick Rooney (England) im Kader. „Wir können jederzeit gute Spieler aufbieten“, sagt Vössing.

Er ist gerade 24 Jahre alt. Einen Blick für die aktuelle Lage hat er gleichwohl. Das liegt an seiner Erfahrung. Denn Hendrik Vössing ist eigentlich ein alter Hase. Er hatte bereits neben dem Abitur die C-Lizenz „Leistungssquash“ absolviert – und danach die Welt gesehen. Denn vor rund drei Jahren bot ihm sein Trainer beim SCP, der Finne Tomi Niinimäki, einen Job in dessen Heimat an. Da Vössing sowieso mal ins Ausland wollte, trat er im Herbst 2015 die Reise in den hohen Norden an – und blieb ganze zwei Jahre. „Ich bin gut angekommen, und so wurde ich U 19-Nationalcoach“, erinnert sich der Bremer.

Mit seinem festen Einstieg begann allerdings auch eine sehr intensive Zeit. In den folgenden zwei Jahren pendelte Hendrik Vössing nicht nur nach Bremen, zu den Bundesligaspielen des BSC. Er war auch mit den finnischen Junioren in der Welt unterwegs, bestritt zudem diverse PSA-Turniere. „Insgesamt bin ich an 40 Wochenenden im Jahr gereist“, sagt Hendrik Vössing. Aber der Squasher sammelte dabei eine Menge Erfahrungen, die ihm nun zugute kommen. Denn Trainer ist Vössing ja nach wie vor: Als Landesverbandstrainer der nordrhein-westfälischen Squasher und in der Sportlounge Munte, als Teil seines dualen Studiums der Sportökonomie.

Worum es Hendrik Vössing nun geht? „Wir haben ein Team, dass auch in Paderborn für eine Überraschung sorgen kann.“ Ein Sieg würde sich natürlich gut machen. Als Baustein einer Saison, die mal ganz anders verläuft als erwartet.