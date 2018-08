Beschwerdefrei und fit: Die deutsche Rundfahrthoffnung Lennard Kämna kehrt am Donnerstag ins Peloton zurück. (Imago)

Bremen. Lennard Kämna ist zurück im Rennsattel. Der Radprofi aus Fischerhude wird nach einer mehrmonatigen krankheitsbedingten Auszeit ab diesem Donnerstag bei der Deutschland-Tour an den Start gehen. Diese Veranstaltung ist das einzige Etappenrennen der Männer-Elite und gilt als das wichtigste deutsche Etappenrennen im Straßenradsport. 22 Teams mit 132 Profis haben für diese nach zehn Jahren Pause neu aufgelegte Tour durch fünf Bundesländer gemeldet. Lennard Kämna ist also dabei, wenn sich die Elite am Startort in Koblenz trifft und es während der vier Etappen auch zum Zweikampf der Tour-de-France-Spitze mit Sieger Geraint Thomas (Team Sky) und dem Tour-Zweiten Tom Dumoulin aus dem deutschen Team Sunweb kommt.

Dem Team Sunweb gehört auch Lennard Kämna an. Im Frühjahr hatte das noch 21-jährige Radsporttalent dort seinen Vertrag um eine weitere Saison bis Ende 2019 verlängert. In seinem ersten Jahr als Profi wurde der Fischerhuder Zweiter bei der U 23-Weltmeisterschaft auf der Straße und holte mit seinem Team im norwegischen Bergen den WM-Titel im Mannschafts­zeitfahren. Zudem überzeugte er 2017 unter anderem als Gesamtfünfter der Tour des Fjords in Norwegen und mit einem achten Platz im Einzelzeitfahren bei der ­Vuelta in Spanien, die am nächsten Sonnabend indes ohne ihn beginnen wird.

Nach seinem fulminanten Karriere-Start als Jung-Profi wurde Kämna, der mit dem Radsport einst bei der Radrenngemeinschaft (RRG) Bremen begann, im ersten Teil der Saison 2018 dann aber durch Krankheiten und Infekte wiederholt ausgebremst. Und nach seiner Teilnahme am mit 294 Kilometern längsten Tagesklassiker Mailand-San Remo am 17. März, den der 21-Jährige bereits angeschlagen in Angriff genommen und auch beendet hatte, zog sein Rennstall schließlich die Handbremse.

Lennard Kämna, vielerorts schon als größte deutsche Rundfahrthoffnung gehandelt, wurde für zunächst unbestimmte Zeit aus dem Team genommen. Die Auszeit sei eine "Vorsichtsmaßnahme“, hieß es seinerzeit in einer Pressemitteilung. Als "eine befristete Unterbrechung des Wettkampfs", bezeichnete Sunweb-Teamchef Rudi Kemna diesen Schritt. "Nach Gesprächen mit dem Team haben wir beschlossen, dass eine Pause notwendig ist, um unsere langfristigen Ziele neu auszurichten und neu festzulegen“, erklärte der Zeitfahrspezialist selbst.

Eine Pause, die Lennard Kämna gutgetan hat. Er hat sich in den zurückliegenden Monaten in Ruhe auskurieren können und stieg erst in der zweiten Junihälfte wieder ins strukturierte Training ein, "beschwerdefrei und vernünftig", so Kämna. Erste Wettkampfhärte holte sich der Fischerhuder dann bei der fünftägigen Dänemark-Rundfahrt Anfang dieses Monats. Eine Woche darauf startete der U23-Zeitfahr-Europameister von 2016 bei der eintägigen Sauerlandrundfahrt durch Südwestfalen, die er nach 148 Kilometern auf Rang vier beendete.

Am Donnerstag also steht für ihn jetzt die Rückkehr ins Peloton der WorldTour-Ebene und damit auf die große Radsportbühne an. "Ich bin fit", sagte Lennard Kämna dem WESER-KURIER vor seinem Start bei der Deutschland-Tour über vier Etappen mit insgesamt 737,5 Kilometern Länge, 13 Berg- und acht Sprintwertungen. "Ich freue mich riesig, wieder dabei zu sein, es ist alles wieder auf einem guten Weg."