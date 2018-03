Die Initiative Budosportler mit Herz setzt sich gegen Gewalt an Kindern ein und unterstützt dabei den Deutschen Kinderverein. Die Initiative setzt sich aus Budosportlern aus dem gesamten Bundesgebiet zusammen. Jeder kann helfen, alles ist ehrenamtlich, jeder Cent geht an den Deutschen Kinderverein.

TSW mit 14 Teilnehmern am Start

In diesem Jahr war die ACS-Abteilung des TS Woltmershausen mit 14 Schülern und Meistern in Buschhausen dabei. Mit mehr als 250 Teilnehmern war der Lehrgang sehr gut besucht. Durch Sponsoren, Spenden, Verkauf von Sachleistungen und Lehrgangs-Gebühren kamen diesmal 16 000 Euro zusammen. Damit wurden die 8000 Euro vom Vorjahr also verdoppelt, ein toller Erfolg für die Budosportler mit Herz und Bestätigung ihrer Arbeit. Enno Voigt und Peter Böschen setzen sich seit Beginn an für dieses Projekt ein. Für Peter Böschen, der auch gleichzeitig Offizieller Repräsentant dieser Initiative ist, ist dieser Erfolg kein Grund sich auszuruhen, sondern weiterer Anreiz. Er ist ständig auf der Suche nach Sponsoren und Spendengeldern. Weitere Informationen gibt es im Internet unter Peter Böschen/TS-Woltmershausen.de, Budo-sportler.de oder Deutscher-kinderverein.de.