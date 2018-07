Bloß keine Zeit verlieren: Nach dem Schwimmen geht es mit Radfahren weiter. (Kako)

Der Silbersee in Stuhr dampft. Eine Nebelbank steht über der Wasseroberfläche. Es ist Sonntagmorgen, kurz vor 7 Uhr. Noch ist es ruhig auf dem Wasser. An Land herrscht bereits Betrieb – seit rund eineinhalb Stunden. Die letzten Vorbereitungen für die olympische Distanz beim 25. Silbersee-Triathlon laufen. In rund zwei Stunden gehen die ersten Sportler ins Wasser.

Im Catering-Bereich kippt Jan Neubauer eine Kühltruhe zur Seite. Wasser läuft aus. „Der gestrige Schauer war schon kräftig“, berichtet er. Am Sonnabend fand der Power-Kids-Triathlon statt. Neubauer ist Organisationsleiter des Silbersee-Triathlons. Seit 2006 hält er die Fäden in der Hand. Der 38-Jährige gehört dem LC Hansa Stuhr, dem Veranstalter, an. „Heute Morgen ist nur noch Feintuning angesagt“, sagt er und pustet kurz durch. Mit ihm sind über 200 ehrenamtliche Helfer im Einsatz, um die Veranstaltung über die Bühne zu bringen.

Mehr zum Thema Kirchengemeinden Stuhr und Varrel Getauft mit Wasser aus dem Silbersee Der kleine Lucas Göde ist am Sonntag im Stuhrer Silbersee getauft worden. Diese besondere Taufe ... mehr »

Zuerst sind die Athleten über die olympische Distanz an der Reihe. 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, zehn Kilometer Laufen nehmen die rund 600 Triathleten in Angriff. Für die Sportler wird es ein Tag im Kampf gegen die Konkurrenz, den eigenen Körper, die Uhr. Einer davon ist Julian Elfers (24) vom Regionalliga-Team Stader SV. Er startet nicht im Einzel, sondern mit seinen vier Mannschaftskameraden. Unweit der Anmeldung drückt Elfers einen Startnummernaufkleber auf seinen Helm und auf die Sattelstange seines Fahrrads.

Der Auszubildende zum Speditionskaufmann ist zum fünften Mal am Silbersee dabei. Er hat gute Erinnerungen an die Veranstaltung. „Stuhr war immer ziemlich anstrengend, weil es immer warm war. Aber wir waren stets gut dabei.“ Noch eineinhalb Stunden muss sich Elfers bis zum Start gedulden. Seine Teamkameraden und er schieben ihre Räder in die Wechselzone, die etwa so groß ist wie ein halbes Fußballfeld. Sie bietet Platz für rund 1000 Fahrräder. Das ist auch nötig. Schließlich sind am Sonntag insgesamt rund 1000 Athleten am Start.

In der Wechselzone montiert Elfers seine Radschuhe auf die Pedalen. In seinem Helm verstaut er ein Energie-Gel. Nur ein paar Meter von ihm entfernt steht Holger Nasko. Der 2,01 Meter große Hüne hat in der Wechselzone das Sagen – seit zehn Jahren. Die Kampfrichter und er achten darauf, dass sich kein Sportler einen Vorteil verschafft. „Hier wird schon versucht, zu schummeln“, berichtet der 54-Jährige. Das Handtuch neben das Fahrrad zu legen sei zum Beispiel ein typisches Vergehen. Der Wechsel im Triathlon wird als vierte Disziplin bezeichnet. Ein schneller Wechsel kann durchaus rennentscheidend sein. Das weiß Nasko auch aus Aktivensicht. Er selbst ist seit 15 Jahren Triathlet. Die Leistungen der Spitzenathleten, die die olympische Distanz unter zwei Stunden schaffen, findet er beeindruckend. „Das ist schon irre, was hier geboten wird.“

"Hier wird schon versucht, zu schummeln"

9 Uhr, es kann losgehen. Die Regionalliga-Herren stehen im Wasser, warten auf den Startschuss. Am Ufer haben sich die Zuschauer dicht gedrängt aufgereiht. Ein kurzer, unüberhörbarer Knall ertönt, den Farger Böllerschützen sei Dank. Unter dem Applaus der Besucher kraulen die Athleten gegen die Uhr. Zeitversetzt gehen die nächsten Gruppen an den Start. Noch nicht einmal zwanzig Minuten braucht der Schnellste für die zwei Runden je 750 Meter. Die Athleten steuern im Wettkampf erstmals die Wechselzone an.

Dort steht eine halbe Stunde später Organisationsleiter Jan Neubauer. Er schaut den Athleten zu, wie sie ihre Räder im Laufschritt aus der Wechselzone schieben. Neubauer grinst, ist zufrieden mit dem bisherigen Verlauf. „Alles läuft perfekt. Wir sind halt ein eingespieltes Team“, sagt der 38-Jährige. Gegen Nachmittag rechnet er beim Volks- und Sprinttriathlon mit rund 3000 Besuchern. „Im Triathlon sind wir in den Top-3-Veranstaltungen, was die Größe und Qualität in Niedersachsen betrifft. Es ist ziemlich beachtlich, was hier Jahr für Jahr geleistet wird.“

Mehr zum Thema Sommer im Diepholzer Nordkreis 30 coole Tipps bei mehr als 30 Grad Der Sommer hat den Diepholzer Nordkreis fest im Griff. Der WESER-KURIER gibt 30 Tipps für die ... mehr »

Kurz vor 11 Uhr durchbricht Topfavorit Konstantin Bachor das Zielband. Der 33-Jährige vom VfL Wolfsburg reißt es nach 1:55:55 Stunden in die Höhe. Sieg am Silbersee – wie im Vorjahr. Er ist gezeichnet von der Kurzdistanz, klatschnass geschwitzt, atmet schwer, beugt sich nach vorne. Im Zielbereich steuert er das Massage-Zelt an, plumpst auf eine Holzbank. In seiner Hand ein alkoholfreies Weizenbier. Er genießt den Triumph. Das Ambiente beim Silbersee-Triathlon gefällt ihm. „Ich mag den See und das Drumherum“, sagt er.

Fast sieben Minuten später erreicht auch Julian Elfers vom Stader SV als Schnellster seiner Mannschaft das Ziel. Auf seiner Stirn glänzen die Schweißperlen in der Sonne. „Es lief sehr gut“, bilanziert Elfers. Im nächsten Jahr will er am Silbersee wieder an den Start gehen. „Wir kommen immer wieder gerne hierher. Die Wege sind kurz, die Helfer sind freundlich. Man fühlt sich wohl. Die Veranstalter geben echt alles“, lobt Elfers.