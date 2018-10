Die weibliche A-Jugend des SV Werder Bremen konnte bei der 20:32 (8:15)-Niederlage beim TV Hannover-Badenstedt verletzungsbedingt nicht auf ihre stärkste Formation zurückgreifen, doch das wollte ihr Trainer Dominic Buttig nicht als Ausrede gelten lassen. „Wir haben im Kollektiv nicht unser Potenzial abgerufen, was ein starker Gegner wie Badenstedt voll ausgenutzt hat“, sagte er. Daher war das Spiel praktisch schon gelaufen, als die Grün-Weißen über 3:4 und 4:8 bis zum Seitenwechsel mit sieben Toren ins Hintertreffen gerieten. Die Gäste warfen sich nach dem 10:19 über 14:21 bis auf 18:21 heran, in den letzten 14 Spielminuten trafen die Bremerinnen aber nur noch zweimal in Schwarze. Am Sonntag empfängt der SVW die TSV Burgdorf um 15.30 Uhr in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle.

SV Werder Bremen: Gärdes; R. Engel, Harjes, Conze (3), N. Engel (3/1), Seidel (3), Heilmann, Majewski (2), Schengalz (1), Döpke, Bösert, Ferber-Rahnhöfer (8/5), Rißland.

Die HG Jever/Schortens war bei der 4:36 (1:14)-Niederlage gegen die weibliche C-Jugend des SV Werder Bremen hoffnungslos überfordert. Im ersten Durchgang wollten die Gäste an ihrer 3:2:1-Abwehr feilen und konzentriert spielen. Das führte zwar dazu, dass Alina Rau im SVW-Tor nur einmal hinter sich greifen musste, durch die zähflüssigen Angriffe der Niedersachsen kamen die Grün-Weißen aber auch wesentlich seltener in Ballbesitz. „Deshalb lautete die Aufgabe in der zweiten Halbzeit, mehr auf die Ballgewinne zu gehen, um kontern zu können“, erklärte die Bremer Trainerin Grit Gerke. Lea Schikorra bekam dadurch zwischen den Pfosten mehr zu tun als ihre Vorgängerin, dafür traf ihr Angriff aber umso häufiger. Die Grün-Weißen hatten sich bereits für die Oberliga qualifiziert, die für sie am 10. November beginnt.

SV Werder Bremen: Schikorra, Rau; Krawutschke (4), Zimmer (3/1), Schmiemann (4), Otto (1), Jarocki (9/1), Budelmann (5/1), Paeslack (1), Mackowiak (7), Behrens (2).