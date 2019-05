Das aufgestockte Vereinsheim der Kanu-Sport-Freunde Bremen am St. Jürgens-Deich. (Inge Voigt-Köhler, frei)

Wände, Dach und Fenster sind von Profis gebaut worden. Den gesamten Innenausbau wie Wandverkleidungen, Fußboden, Türen, Elektro, Sanitär und Küche haben die Mitglieder in Eigenarbeit fertiggestellt. Jetzt gab es für die fleißigen Helferinnen und Helfer als Dankeschön für die rund 2000 freiwillig geleisteten Arbeitsstunden eine Einladung zum Grillen. Die große Einweihung findet am Ende der Kanukurse statt.

Auch in diesem Jahr bieten die Kanu-Sport-Freunde die Möglichkeit, die wichtigsten Grundlagen des Kajakfahrens in einem Kursus kennenzulernen. Was muss man wissen, um sicher vom Start zum Ziel zu kommen? Geradeaus fahren ist am Anfang gar nicht so leicht, da helfen Tipps von Profis. Das richtige Verhalten bei Schiffsverkehr, Wind und Wellengang werden geübt, und auch Aspekte von Sicherheit, Ausrüstung und Umwelt kommen nicht zu kurz. Boote und Zubehör wie Schwimmweste oder Paddel werden gestellt. Je nach Bedarf gibt es Kurse zum Beispiel für Jugendliche, für Erwachsene und Jugendliche gemischt oder auch Zwei-Wochen-Kompaktkurse. Die Einstiegskurse schließen ab mit dem Europäischen Paddelpass Deutschland (EPP D) Stufe 1. Kosten: Erwachsene: 70 Euro, Kinder/Jugendliche: 45 Euro. Die nächsten Kurse starten am 8. Mai um 19 Uhr. Informationen und Anmeldung auf der Homepage der Kanu-Sport-Freunde im Punkt „Aktivitäten“ www.kanusportfreunde.de.