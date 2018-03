Ein strahlender, aber auch etwas schüchterner Sportler des Jahres: Hunor Szöcs. (Frank Thomas Koch)

Diesen Moment wird Mike Schwenke nie vergessen: Endlich hat der 20-jährige Leichtathlet des TuS Komet Arsten den Sprung auf die Bühne des GOP-Theaters geschafft und wird von den Gästen frenetisch gefeiert. Geboren mit dem Downsyndrom, hat Mike Schwenke im Sport seine Erfüllung gefunden. Nun ist er Bremens Behindertensportler des Jahres 2017, und kein Geringerer als sein Vorgänger 2015, der Unterschenkel-amputierte Sprint-Staffelweltmeister Leon Schäfer, überreicht ihm den Ehrenpreis. „Egal, welche Krankheit man hat“, sagt Mikes Mutter Sandra, „Sport ist immer gut. Hauptsache, man hat Spaß dabei – und den hat Mike.“

Die Ehrung von Mike Schwenke ist vielleicht der emotionalste von ganz vielen emotionalen Augenblicken. Die Videos auf der großen Leinwand mit allen Siegern und Kandidaten der Sportlerwahl, die Lobreden der Paten in den insgesamt acht Kategorien, die Interviews mit den stadtbekannten Gästen und auch die Showacts der Artisten des GOP-Theaters: Fast jeder Programmpunkt ist berührend. Vielleicht auch deshalb, weil die Sportler „Geschichten von Leidenschaft“ erzählen, wie der WESER-KURIER-Chefredakteur und Vorsitzende der zehnköpfigen Wahljury, Moritz Döbler, sagt.

Es sind durchweg tolle Geschichten, an denen die Gäste des Abends teilhaben dürfen. Es sind Geschichten von Sportlerinnen und Sportlern, die schon ganz oben stehen; von Nachwuchsaktiven wie den Handballern der SG HC Bremen/Hastedt, denen Weltmeister Oliver Roggisch den Preis überreicht, oder dem Basketball-Talent Jerry Ndhine, die alle auf dem Weg nach oben sind; von Trainern wie Roberto Albanese, die ihre Athleten formen; und von Breitensportlern wie denen der Betriebssportgemeinschaft des Jahres, Leschaco Bremen, die einen anderen Leistungsaspekt mitbringen, wie der Syndikus der Handelskammer Bremen, Steffen Offenhäuser, sagt. „Sie zeigen, wie man als Team zusammenwächst.“

Neben Mike Schwenke sind es vor allem auch zwei Teams, die für ordentlich Stimmung im Publikum sorgen. Die Tänzer des Grün-Gold-Clubs und die Hockey-Damen des Bremer HC haben die größten Fangemeinden mitgebracht. Schade, dass es nur einen Gewinner geben kann. Für das Jahr 2017 sind es die BHC-Damen, die gerade erst in die Hallen-Bundesliga aufgestiegen sind und gleiches demnächst auch in der Feldrunde realisieren wollen. „Die Mädels haben sich das verdient“, sagt Trainer Martin Schultze, und wenig später hält Mannschaftskapitänin Laura Lippmann den Ehrenpreis stolz in den Händen. Diesmal sind die Tänzer und die Bundesliga-Segler des Wassersport-Vereins Hemelingen nicht ganz oben auf dem Treppchen.

Emotional ist auch die Proklamation des Sportlers des Jahres: Werders Tischtennisprofi Hunor Szöcs hat sich gegen seine nicht minder erfolgreichen Konkurrenten, den Kanusportler Marcel Paufler und den Bundesliga-Boxer Artur Ohanyan, durchgesetzt und sieht sich außerstande, das Interview mit Moderatorin Laura Wontorra in Deutsch zu führen. Eigentlich spricht der seit sieben Jahren in Bremen lebende Rumäne gut Deutsch, aber in diesem Moment scheint alles ein bisschen zu aufregend für ihn zu sein. Was nichts macht, zumal Laura Wontorra zur Freude ihres mitmoderierenden Vaters Jörg noch mal ihre Englisch-Kenntnisse beweisen kann. Da habe sich einst der Auslandsaufenthalt der Tochter doch gelohnt, freut sich der Papa.

"Papa ist der Hauptsponsor"

Die Videosequenzen präsentieren schließlich auch drei tolle Frauen. Die Drachenfliegerin Corinna Schwiegershausen hätte ebenso als Siegerin das Rennen machen können wie die Sportgymnastin Julia Stavickaja. Doch am Ende gewinnt Kea Kühnel, im Februar die erste Teilnehmerin aus dem Bundesland Bremen an Olympischen Winterspielen. Dafür hatte sie sich im Dezember im Weltcup qualifiziert, und wegen des Weltcups kann sie die Auszeichnung nicht persönlich entgegen nehmen: An diesem Mittwoch tritt die Freeski-Sportlerin des SC Bremerhaven in Südtirol zum Wettkampf an – da reicht es nur zu einer Videobotschaft ans Bremer Publikum. Kea Kühnels Vater nimmt den Preis entgegen – und betont, wie schwer es für Amateursportler ist, Sponsoren zu finden. „Das ist hartes Brot“, sagt Holger Kühnel, „Papa ist der Hauptsponsor.“

Wie schwierig das Geschäft des Geldeinsammelns ist, wissen die Veranstalter der Sportgala nur zu gut. Auch deswegen haben sich der Landessportbund Bremen (LSB), die Sportstiftung Bremen und die Deutsche Olympische Gesellschaft, Landesgruppe Bremen, vor einigen Jahren entschlossen, der Bremer Sportlerwahl des Jahres diesen feinen Rahmen zu geben. Der Abend ist eine Benefizveranstaltung mit dem Ziel, Bremens und Bremerhavens Sportler besser fördern zu können. Sie so zu fördern, dass sie es eines Tages vielleicht auch ganz an die Spitze schaffen können. Und um ihnen vielleicht auch einen Standort in Bremen oder Bremerhaven bieten zu können, den sie nicht verlassen müssen, um ihrer Leidenschaft nachzugehen.

Die ersten Priominenten spendeten spontan

„Es braucht Geld für den Leistungssport“, sagt LSB-Präsident Andreas Vroom. 40.000 Euro kamen im Vorjahr bei der Sportgala zusammen, in diesem Jahr hoffen alle auf mehr. Die ersten Prominenten spenden spontan – so Jörg Wontorra für die Sportausrüstung von Mike Schwenke oder Sportsenatorin Anja Stahmann, die als Laudatorin auf den Trainer des Jahres, Roberto Albanese, gleich noch 1000 Euro für den Nachwuchs seines Vereins, den Grün-Gold-Club, verspricht. Die Sportgala 2018 ist ein Abend, von dem wirklich alle etwas haben.