Karim Attia wäre fast Profi geworden: Schneverdingens Keeper mit ägyptischen Wurzeln fiebert dem WM-Start der Afrikaner entgegen. (Holger Heitmann)

Der Keeper wäre fast in Ägypten Fußballprofi geworden. 2008 war ein Nationalteam der Vereinigten Arabischen Emirate in Schneverdingen im Trainingslager, berichtet die Böhme-Zeitung.

Dabei soll Attias Talent aufgefallen sein. 2009 reiste der heute 30-Jährige dann nach Kairo zu einem Probetraining bei Al-Ahly – dem Bayern München Ägyptens – und spielte beim heutigen National-Torwarttrainer vor.

Er sei zwar gelobt worden, gereicht habe es aber nicht, erinnert sich Attia, der zwar verpflichtet, aber zunächst an ein unterklassiges Team verliehen werden sollte. Letztlich entschied er sich dann für Schneverdingen.

Und wie sieht der Keeper die Chancen, dass Ägypten die Vorrunde bei der WM übersteht? „Der zweite Platz könnte drin sein, einige Nationalspieler sind in Europa aktiv“, so Attia. Jedoch muss die Nationalmannschaft am Freitag ohne Stürmerstar Mohamed Salah in das erste WM-Gruppenspiel gegen Uruguay starten. Der Angreifer vom FC Liverpool sitzt zuerst auf der Bank, wie der ägyptische Verband am Freitag bei Twitter mitteilte. Real Madrids Sergio Ramos hatte den Superdribbler Salah im Champions-League-Finale verletzt.

Noch am Vortag hatte sich Trainer Héctor Cúper zuversichtlich gezeigt, dass der Stürmer an seinem 26. Geburtstag spielen könnte. Auch Torwart Essam Al-Hadari ist bei der Partie in Jekaterinburg zunächst Reservist. Der 45-Jährige würde bei einem Einsatz zum ältesten Spieler der WM-Geschichte. Für ihn steht Mohamed Al-Schenaui von Al Ahly Kairo zwischen den Pfosten. (shm/dpa)