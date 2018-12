Einzig SG-Kreisläufer Marc Bösewill erreichte seine Normalform. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123 und Olaf Kowalzik, Olaf Kowalzik)

Damit fielen auch die Genesungswünsche an ihren Trainer Thorsten Terborg ins Wasser, der sich einer Kreuzbandoperation unterziehen musste und auf der Bank von Sebastian Seeger vertreten wurde. Apropos Kreuzband: Dem Gastgeber fehlte mit Sebastian Weirauch zu guter Letzt auch noch eine wichtige Stütze seines Spiel, für den die Saison mit einem im Vorfeld erlittenen Kreuzbandriss frühzeitig beendet ist.

Bei der SG Findorff waren zwar einige Spieler angeschlagen ins Duell gegangen, trotzdem vermisste Sebastian Seeger bei seinem Team unter anderem die Gegenwehr und die kämpferische Einstellung. Ein Indiz dafür zeigt der Blick auf die Zeitstrafenliste, die bei den Hausherren leer blieb. Die Niedersachsen mussten dagegen dreimal auf die Sünderbank. Einzig der SG-Kreisläufer Marc Bösewill erreichte seine Normalform, das war’s dann aber auch schon.

Im Grunde genommen begann das Unheil schon in den ersten 18 Spielminuten, in denen der Aufsteiger reihenweise gute Torchancen vergab und nach dem 2:2 über 2:6 mit 4:10 in Rückstand geriet. Der wuchs zehn Minuten vor dem Abpfiff sogar bis auf zehn Tore an (15:25), so dass eine kräftige Abreibung drohte. Am Ende sorgten wenigstens Jonas Harms, Pablo Carneiro Alves und Jelle Gresens (2) mit ihren Toren für etwas Ergebniskosmetik, der erhoffte Sprung ins Tabellenmittelfeld wurde mit nunmehr 7:9 Punkten trotzdem verpasst.

Am Sonnabend muss der Neuntplatzierte beim punktlosen Schlusslicht HSG Mittelweser/Eystrup ran. „Da müssen wir den Schalter unbedingt umlegen“, betont Sebastian Seeger.

SG Findorff: Ahrens, Hattendorf; Laechelin (1), Stelzner, Nikutowski (4/1), L. Schröder, Kjaersgaard, Harms (3), F. Schröder, Brunswick, Bertram, Carneiro Alves (1), Gresens (4/2), Bösewill (6).