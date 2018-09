Auch Hanna Frackmann konnte die Niederlage ihres Teams nicht verhindern. (Hansepixx)

Auch im ersten Heimspiel der Drittliga-Saison schrammten die Volleyballerinnen des TV Eiche Horn am ersten Punktgewinn vorbei. Mit 1:3 (22:25, 25:18, 13:25, 22:25) mussten sie sich dem USC Münster II beugen, der als Aufsteiger in die Halle Berckstraße gekommen war. Doch der hatte bereits zum Saisonauftakt den Vorjahres-Vizemeister Ostbevern mit fünf taufrischen Ex-Erstligaspielerinnen 3:2 bezwungen. In Horn reichten gestern vier in der Kernformation zum Sieg.

Dabei boten die Bremerinnen insgesamt eine starke Leistung. „Bis auf den dritten Satz haben wir das Spiel offen gestaltet, aber Münster war nun einmal ein wirklich dickes Brett. Das war in Sachen Aufschlag und Angriff oberes Zweitliga-Niveau. Da kann ich niemandem einen Vorwurf machen“, sagte Trainer Marcus Lentz.

Abwehr überzeugt

Neuzugang Anniken Tefs rückte für die kranke Bernice Andoh in den Außenangriff und Annahmeriegel und feierte ein gelungenes Debüt. Zuspielerin Linda Neddermann zog die Fäden im Angriff, die beiden Libera Justine Husmann und Anne Hanke lieferten wieder eine starke Leistung ab. Ohnehin überzeugte die Abwehr. Letztlich reichte dies aber auch nicht aus, um die erfahrenen Münsteranerinnen in den entscheidenden Phasen zu kontrollieren. Lediglich im zweiten Satz sorgte eine Vier-Punkte-Führung für die nötige Sicherheit im Spiel der Hornerinnen, um auf 1:2 zu verkürzen. Auch ein Tiebreak wäre möglich gewesen, doch die Münsteranerinnen waren in den entscheidenden Phasen immer noch in der Lage, im Aufschlag und im Angriff zuzulegen. Diesem Druck war Eiche dann nicht mehr gewachsen. Marcus Lwentz bleibt zuversichtlich. „Am kommenden Sonntag wollen wir uns im Heimspiel gegen den ASV Senden endlich belohnen und punkten.“

TV Eiche Horn: Frackmann, Färber, Hanke, Kahrs, Neddermann, Schulze, Sobieraj, Tefs, Wendling, Zepelin, Justine Husmann.