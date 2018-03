„Das größte Problem dabei ist“, so der Interimscoach, „dass ich die Mannschaft nicht so gut kenne wie Turan und wir im Training zwar bestimmte Abläufe einstudieren, es den Jungs aber nicht leicht fällt, diese im Spiel anzuwenden.“ Im Auswärtsspiel bei Hannover 96 wurde dieser Missstand eklatant offenbar, nahezu ohne erkennbare Gegenwehr unterlag Arsten den hoch favorisierten Gastgebern mit 0:5 (0:4) geschlagen geben.

Die Strafe, die sich Büyükata durch provozierendes Verhalten im Auswärtsspiel bei der Tuspo Surheide eingefangen hatte, empfindet der junge Coach „ungerecht, weil hier mit zweierlei Maß gemessen wird“. Während die Beteiligten der gegnerischen Partei handgreiflich gegenüber den Gästen gewesen seien, habe der TuS-Trainer lediglich mit einer Geste provoziert. Das Sportgericht entschied auf Geldstrafe in gleicher Höhe für die Trainer beider Vereine und schloss Büyükata bis zum 26. März aus. „Für uns ist das natürlich eine sehr schwierige Situation“, erläuterte Tümkaya, „Turan darf uns nicht mit Tipps helfen und ich kenne die Mannschaft nicht gut genug, um sie entsprechend vorzubereiten.“

In Hannover war das Spiel für die jungen Bremer bereits nach knapp zehn Minuten gelaufen, durch zwei frühe Treffer (erste und achte Spielminute) lag Arsten mit 0:2 in Rückstand, „nach dem zweiten Gegentor war das Spiel prktisch gelaufen“, reüssierte Tümkaya. Bis zur Pause legten die Hannoveraner noch zweimal nach, den Schlusspunkt nach einer mehr als einseitigen Partie setzte schließlich der eingewechselte Jonas Röhrbein (58.). „Wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken“, zeigte sich Tümkaya trotz des letzen Platzes in der Tabelle weiter zuversichtlich, „die Jungs haben einen tollen Charakter und wir können jetzt vollkommen befreit aufspielen, weil wir im Grunde nichts mehr zu verlieren haben.“

TuS Komet Arsten: Smorzh; Erten, Habibullah, Cilgasit, Altunok, Oppong, Sataew, Dähne, Okanovic, Mansaray, Özcan (eingewechselt: Yavuz, Owusu, Ocak, Sengül).