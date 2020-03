Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL) und Sprecher des Präsidiums, spricht im Anschluss an die Mitgliederversammlung. Die 36 Profi-Clubs haben entschieden, die Bundesliga und 2. Liga bis mindestens zum 2. April auszusetzen. (Arne Dedert/DPA)

Es passierte fast parallel. Während die Bundesregierung und die Länder sich im Kampf gegen das Coronavirus auf massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens einigten, beschlossen die 36 Profiklubs bei der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL), einen weiteren Spieltag ausfallen zu lassen und dann mal weiterzusehen. Die einen drehen das ganz große Rad, die anderen fällen die kleinstmögliche Entscheidung. Der Umgang des deutschen Profifußballs mit der Coronakrise bleibt mangelhaft.

Alle wollen die Uefa-Tagung an diesem Dienstag abwarten. In der Tat brächte eine Verlegung der EM neue Nachholtermine, doch wer weiß schon, ob im Mai oder Juni wieder gespielt werden kann? Es braucht jetzt Lösungsansätze. Wie kann Klubs wie Werder geholfen werden, die durch die Einnahmeverluste in ihrer Existenz bedroht sind? Im durchkommerzialisierten System Profifußball ist weiterhin enorm viel Geld vorhanden. Staatliche Hilfen wären unangebracht, stattdessen müssten die Starken die Schwächeren unterstützen. In diesem Punkt hätte schon jetzt ein klares Zeichen gesetzt werden können. Stattdessen gab es nur vage Lippenbekenntnisse.